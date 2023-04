Cody Rhodes no pudo vencer a Roman Reigns para ganar el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39 y las reacciones se siguen sucediendo más de dos semanas después. Recientemente, Dustin Rhodes comentaba: “Le están haciendo pagar por ello [empezando AEW] ahora. Están haciendo que se lo gane, y eso me gusta. Sí. Me gusta eso, porque una vez que le pones el título, ¿adónde vas? Estoy extremadamente orgulloso de él. Le deseo lo mejor y va a ser campeón mundial, lo sé. No sé cuándo, pero va a ser campeón mundial”.

Sean Ross Sapp de Fightful acaba de entrevistar a MJF y también le preguntó por lo sucedido con su antiguo mentor en AEW, quien lo llevó de la mano a los grandes escenarios, y a quien acabaría traicionando. Aún así, el Campeón Mundial de Peso Completo no hace leña del arbol caído:

“Cody Rhodes, el American Rollercodester, y yo, tenemos un pasado muy interesante. Ha sido un mentor, ha sido un amigo, ha sido un enemigo mortal, todo envuelto con un pequeño y lindo lazo sucinto. Creo que se presentó como el tipo top. Creo que ha transformado su cuerpo, al igual que yo el año pasado, pero seamos honestos, soy más grande que él y estoy en mejor forma que él. Parecía un tipo top, se presentaba como el mejor, tuvo una salida de los mejores, tuvo una lucha de los mejores. Simplemente no ganó.

“Desafortunadamente, algunas noches, simplemente no ganas. Cody Rhodes es el epítome del trabajo. Todo lo que ha logrado es literalmente solo por él. Es demasiado humilde para admitir eso, pretenderá que tiene algo que ver con otra persona. Lo hizo él mismo, y debería estar muy orgulloso de eso. ¿Estaba feliz de verlo perder en Mania? No sé si hubiera estado feliz si ganaba (o) perdía. Lo único que sé es que tuvo una salida increíble, y probablemente fue el mejor combate de toda la noche“.

