Wade Barrett regresa a WWE como comentarista de NXT

En las últimas horas se ha podido conocer que el exluchador Wade Barrett, quien fuera el líder de The Nexus en WWE, estará haciendo su regreso a la compañía esta semana para unirse a la mesa de comentaristas de NXT. Así lo dio a conocer el periodista Ryan Satin en su portal web Pro Wrestling Sheet.

► Wade Barrett coquetea con WWE

Eso sí, hay que decir que Satin aclara que este es un acuerdo de una sola vez, y que quien fuera King Barrett no ha firmado contrato con NXT a tiempo completo ni tampoco estará formando parte de la mesa de comentarios a tiempo completo.

Hay que recordar que Barrett se marchó de WWE en 2016 luego de hacerle saber a la empresa que no estaba feliz con su nivel poco protagónico en WWE, así que no tenía interés en renovar su contrato con WWE. Justo este año, cuando surgieron los rumores de que iba a regresar para WrestleMania 36, reveló que no estuvo nunca interesado en hacerlo porque tiene tanto dinero y tantas inversiones que aunque ama la lucha libre, solo trabaja en proyectos con los que se sienta feliz.

Esta no será la primera vez que Barrett está en la mesa de comentarios, pues en 2017, tras un año fuera de escena, sorprendió al ser comentarista de What Culture Pro Wrestling en varios eventos. Luego fue el mánager en televisión de Defiant Wrestling, la nueva fachada de WCPW. Y desde diciembre del año pasado, Benett fue comentarista para el evento NWA Into The Fire de National Wrestling Alliance.

De momento el también conocido como Stu Benett, quien ha incursionado en el mundo del cine igualmente, no se ha pronunciado acerca de su sorpresiva futura aparición de WWE NXT.

