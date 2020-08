La intrahistoria del polémico Kofi Kingston vs. Brock Lesnar

Después de 11 años de carrera, después de mucho luchar, de mucho trabajar, de romperse el lomo cada noche sin nunca alzar la voz ante la falta de oportunidades, Kofi Kingston se convirtió en campeón mundial por primera vez cuando ganó el Campeonato WWE el 7 de abril de 2019 en WrestleMania 35.

El veterano luchador tuvo un reinado de 180 días en el que dominó a oponentes importantes y que lo puso en la cima de la empresa pero que finalizó de una manera muy polémica: Brock Lesnar lo venció en siete segundos el 4 de octubre del mismo año.

Mucho se ha hablado de este momento, uno de los más controversiales del año pasado en el imperio luchístico de Vince McMahon y ahora es ocasión de volver a él debido a recientes declaraciones de Dave Schilling, antiguo escritor de la compañía, en Twitter.

Este respondió a una publicación de WWE en dicha red social recogiendo la discusión de The Miz y Big E en Talking Smack para afirmar que nadie importante en la empresa confiaba en Kingston así como que el plan siempre fue que perdiera el título con Lesnar.

The plan was Kofi getting squashed by Brock from DAY ONE of his title reign. DAY ONE!

— Dave Schilling (@dave_schilling) August 23, 2020