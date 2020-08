Roman Reigns regresó a WWE ¿Cuando regresará Brock Lesnar?

Después de varios rumores y especulaciones finalmente Roman Reigns regresó a WWE el pasado domingo en el PPV SummerSlam para aplicar dos lanzas, una al reciente ex Campeón Universal, Braun Strowman y otra al nuevo Campeón, "The Fiend" Bray Wyatt, para así finalizar el evento más caliente de verano posando con el título y proclamar que regresa a seguir siendo protagonista.

Éste regreso da pié para empezarnos a preguntar ¿Cuando regresará Brock Lesnar? La bestia encarnada no aparece en la programación de WWE desde WrestleMania 36 el pasado mes de abril, cuando perdió el Campeonato de WWE ante Drew McIntyre.

Recientemente Road Warrior Animal fue entrevistado por Chris Featherstone de Sportkeeda y allí se reveló el motivo del porqué Brock Lesnar no aparece en la televisión de WWE y cuando podría regresar:

"Brock no puede volver allí por lo del COVID. Viniendo de Canadá, no puede. Vive en Canadá, así que no se permite viajar. Sé que al ver lo que está pasando la gente dice: 'Brock Lesnar debería estar aquí'. No, él vive en Canadá. Tiene doble ciudadanía. No puedes cruzar la frontera en este momento. Por eso no está en la televisión".