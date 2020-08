Roman Reigns y Brock Lesnar pudieran regresar muy pronto

Después de que durante varios meses WWE venía realizando sus shows en el Performance Center, volverán a una arena. Para ser más específicos, estarán en el Amway Center de Orlando. Y por ese motivo los fans están muy emocionados de ver lo que WWE puede ofrecerles con la llegada a esta nueva ubicación, y los rumores apuntan a dos muy esperados regresos, Roman Reigns y Brock Lesnar.

La compañía ha estado realizando pruebas del muy esperado ThunderDome, el cual ha permitido la participación de los fans. Se han lanzado fotos del set y se ve bastante bien. También hay informes que señalan que los ánimos son altos con la mudanza del Performance Center a un estadio real, aunque todavía no tienen fanáticos que asistan a los shows.

► Vince McMahon está optimista mientras se preparan cambios en WWE

El personal en WWE ve ésta nueva era como una forma en las que puedan mejorar los indices de audiencia, aunque SmackDown se ha mantenido estable durante las últimas semanas, Raw ha tenido muchos más problemas con significantes caídas de su audiencia, especialmente hacia le tercera hora del programa.

Fuentes informan que el propio Vince McMahon parece bastante optimista en la más reciente reunión creativa. Además, las especulaciones señalan de que Roman Reigns y Brock Lesnar estarían regresando a la programación de la WWE muy pronto.

► Roman Reigns y Brock Lesnar están alejados de WWE desde hace varios meses

Roman Reigns apareció por última vez en los cuadriláteros de la WWE el pasado mes de marzo antes de WrestleMania. Estaba previsto que Roman se enfrentara a Goldberg por el título Universal en el PPV, pero se retiró de la televisión debido a preocupaciones por su salud relacionadas con la pandemia del Coronavirus.

Con su parte, Brock Lesnar, la ex estrella de UFC perdió el título de la WWE en el evento principal de Wrestlemania ante Drew McIntyre. Lesnar no ha aparecido desde ése momento en ninguno de los programas de la WWE y no había indicios sobre su regreso.

__________________________

No te pierdas nuestra cobertura de Friday Night SmackDown, que presentará un duelo por el Campeonato Intercontinental entre AJ Styles y Jeff Hardy. Además, Shinsuke Nakamura y Cesaro exponen el Campeonato de Parejas SmackDown ante Gran Metalik y Lince Dorado, que tendrán en su esquina a Kalisto.

El día de mañana, acompáñanos para NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT. Y el domingo, la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.