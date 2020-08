Triple H y Paul Heyman hablan de la salida de Renee Young de WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, sorpresivamente Renee Young renunció a WWE. Aunque tal vez no de forma tan sorpresiva, pues al poco tiempo que anunció su positivo para covid-19, se conoció que nadie de los grandes ejecutivos de WWE, ni siquiera el señor Vince McMahon, se habían contactado con ella para preguntar acerca de su estado de salud. Esto habría molestado mucho no solo a Renee, sino a su esposo, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley, quien filtró a Dave Meltzer todos los detalles del caso al haber estado enojado con la forma en cómo la empresa actuó.

Ayer se ha podido conocer declaraciones de Triple H con respecto al futuro de Renee en WWE. Las mismas se realizaron durante una rueda de prensa para promocionar NXT TakeOver XXX, según recoge Metro.

"No voy a comentar sobre ese estado, dejaré que Renee lo haga en sus términos. Pero, en lo que respecta a ella personalmente y como parte de WWE, ha sido increíble. Ella ha sido una gran parte de esto. Personalmente, disfruté muchísimo trabajar con ella y ha sido increíble verla hacer y atacar diferentes cosas dentro de la empresa y probar diferentes roles. Creo que ha hecho un trabajo increíble en todos ellos. Dejaré que ella se encargue del resto, pero en cuanto a sus contribuciones, han sido increíbles".

Luego, fue Paul Heyman quien a través de su cuenta oficial de Twitter, se despidió de Young y le agradeció su aporte a WWE:

The news broke today that @ReneeYoungWWE will be leaving @WWE to pursue other dreams.



I owe Renee.



She brought out the very best in everyone with whom she worked. A few words on the pleasure of working with her: https://t.co/pAzi8p0Vzwhttps://t.co/tJMjm2bTZN