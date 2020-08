Alexa Bliss fue sacada de la lucha estelar de SummerSlam 2020

Alexa Bliss ha formado parte de la rivalidad de Bray Wyatt con Braun Strowman, forma parte, podría decirse sin tener claro lo que ocurrirá ni este viernes ni en las próximas semanas. Hizo una aparición en el combate entre ambos en Extreme Rules 2020 como Sister Abigail para más adelante ser atacada por un rabioso "Monstruo Entre Hombres", así como defendida por el nuevo Campeón Universal. Pero se quedó fuera de la fecha más importante: SummerSlam 2020.

Visto lo ocurrido en el PPV de este pasado domingo quizá el motivo fuera que la historia no va a continuar por ese camino, puesto que tan pronto como el domingo que viene, en Payback 2020, los dos luchadores enfrentarán a Roman Reigns en una Triple Amenaza por el título después de que el samoano los atacara tras su reciente combate. Es decir, la gladiadora no tiene nada que ver en esta nueva trama que se abre. No obstante, tenemos que seguir hablando de ella.

Porque Steve Carrier, de Ringside News, apunta a que WWE la sacó de la mayor fiesta del verano, que existía el plan de que formara parte.

Let's also get this out of the way because we were able to confirm it. Alexa Bliss WAS supposed to be involved with the main event at #SummerSlam. They made the change during the show. #GoodShitPal

Wouldn't you be a bit upset too?

More details coming soon to RSN.

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) August 25, 2020