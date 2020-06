Stu Bennett (Wade Barrett) está abierto a regresar a WWE

El pasado 7 de junio se cumplió una década del sonado debut de The Nexus en WWE, y el otrora líder de este grupo de luchadores, Wade Barrett, quiso recordar tal aniversario vía redes sociales.

10 years ago today: June 7th 2010.



Thank you to the other seven men who helped make it happen.



History will be written by the victors, but those who were there to witness it are forever immune to their revision.



You’re either Nexus or you’re against us. ⚫️🟡 pic.twitter.com/g5Wx0U0rz6