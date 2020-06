Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, WWE tuvo en mente traer de regreso a The Nexus a su programación de cara a WrestleMania 36. Sin embargo, hay versiones encontradas: unos dicen que era para luchar en WrestleMania y causar algo de caos, pero otros señalan que era solamente para firmar autógrafos en el WrestleMania Axxess. Lo que sí parece coincidir es que era algo de solo una noche. Ryback confirmó que hubo una oferta, y ahora fue Wade Barrett quien confirmó que sí había planes para ellos.

► Wade Barrett rechazó regresar a WWE, pero sigue abierto a volver

Y aunque no reveló qué era lo que tenían planeado para ellos, sí dijo que rechazó rápidamente la opción de regresar a la compañía, dado que ahora tiene una buena cantidad de dinero y no necesita luchar, pero que como ama la lucha libre, está abierto a regresar a WWE. Eso sí, siempre y cuando lo que tengan en mente sea algo del agrado para él.

Así se lo contó el día de hoy a su excompañero en The Nexus, Ryback, durante la más reciente edición de su podcast Conversation With The Big Guy Ryback:

"Recibí una llamada para hacer algo con WWE. Pero no fue una buena oferta. No era una buena idea que me hiciera querer regresar y hacer algo como eso. Lo rechacé muy rápido. Algunos periodistas me han preguntando si he tenido interés en regresar a WWE o a cualquier otra compañía de lucha libre. Soy un libro abierto. Si quieres contactarme con ideas como lo hizo WWE, te escucharé. Si esa idea es buena y tiene sentido para mí, y si es algo que disfruto, tal vez lo haga. Si es algo que no quiero hacer, entonces será un no.

"Estoy en una posición afortunada en donde puedes rechazar cosas a menos que creas que funcionen y es algo que, de jóvenes, no teníamos, y tuvimos que decir que sí a todo. Pero una de las bellezas de alejarse de la lucha libre y hacer otras cosas, es que invertimos nuestro dinero que ganamos en WWE para generar más dinero. Y eso te da la libertad de rechazar cosas que no tienen sentido. Es algo que, si bien estoy enojado por algo que sucedió en el pasado, lo balanceo con esa perspectiva de cuán afortunados somos de tener las cosas buenas que tenemos".