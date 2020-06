En las últimas horas, se confirmó que WWE quería que Wade Barrett y The Nexus en completo regresaran en épocas de WrestleMania 36, si bien no estaba claro si querían su regreso solo para una firma de autógrafos o para causar algo de caos en el ring. Sin embargo, rechazó la oferta rápidamente porque no le pareció buena y no necesita el dinero. Declaró estar abierto a regresar, pero siente también que la lucha libre actual no es la mejor. Así se lo dejó saber a Ryback en su podcast Conversations With The Big Guy Ryback.

► Wade Barrett critica la lucha libre actual, excepto a NWA Powerrr

"Crecí en los años 80's y 90's y siento que la lucha libre profesional en ese entonces tenía que ver con personajes, historias y promos, y también tenían algo de lucha libre. En mi opinión, donde la lucha ha ido mal en los últimos años, es que se ha convertido en casi un 99 por ciento en la pura acción que ocurre en el ring a expensas del trabajo del personaje, de las promos y la locura de las historias. En NWA, esa es la mayor diferencia entre ellos y cualquier otra empresa. Se trata de historias y personajes. También tienen lucha libre, pero hay más énfasis en la narración de historias.

"Amo la lucha libre profesional. Independiente de lo que hagamos en el mundo, nuestro primer amor será siempre la lucha libre profesional. Creo que nos alejamos de la lucha libre profesional en 2016 con mucha ira en nuestras almas, pero con el tiempo, eso tiende a disiparse y lo bueno es que comienzas a tener experiencias con otras compañías y otras formas de lucha profesional. Cualquiera que sea la pasión que se te quemó, vuelve a crecer. Tuve mucha suerte de recibir una llamada de Dave Lagana y Billy Corgan para estar con NWA el año pasado, buscando involucrarme en los comentarios.

"Tengo bastante historial haciendo comentarios, si miras FCW, verás que fui comentarista con Dusty Rhodes y Byron Saxton y siempre me encantó. Eso fue antes de que el mundo escuchara quién era Wade Barrett o de la primera temporada de NXT, así que volver a hacerlo fue fantástico. Sé que siempre habrá oportunidades en el mundo de la lucha libre profesional. Me encanta el hecho de que puedo elegir las ofertas que son adecuadas para mí y que voy a disfrutar. Puedo elegir lo que mi calendario funciona para mí".