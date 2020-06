Más allá de que estamos a la espera de que Jon Moxley no se contagie de coronavirus al estar cerca de su esposa Renee Young, quien informó que dio positivo al virus, AEW presentará un gran cartel este próximo miércoles primero de julio y miércoles 8 de julio como un especial denominado AEW Fyter Fest 2020. Estaba claro que WWE no se podía quedar quieta, pero nadie tenía previsto que hiciera que The Great American Bash regresara como especial de WWE NXT.

El actual Campeón TNT, Cody, ha reaccionado a este hecho, dado que su padre, el ya fallecido Dusty Rhodes, fue el inventor del nombre de este PPV en WCW y cuando regresó a WWE en 2005, vendió los derechos de este y otros PPVs y hasta tipos de lucha, dado que Dusty fue un hombre muy creativo. A través de su cuenta oficial de Twitter, su hijo Cody, uno de los que tiene los derechos de algunos de los inventos de Dusty, dijo esto como respuesta a un fan:

😂 it’s all good friend. I appreciate the sentiment. Although the event means a lot to my Sister and i, I don’t own the IP and ain’t holding much of a grudge on it.



My focus has to be on our show and talent. Making it fun, making it violent, making it memorable. https://t.co/nWWMcxABJy