Aunque se sabía desde el mes de febrero gracias al portal web TMZ que Alexa Bliss es novia del cantante Ryan Cabrera, no fue sino hasta el día de ayer en que la Superestrella de WWE reveló de manera oficial a sus fans que los dos eran pareja. Lo hizo a través de una serie de fotografías en sus redes sociales, como la siguiente a través de su Twitter oficial.

► Amenaza de muerte a Ryan Cabrera, cantante pop

He makes me laugh ... often 🤍 pic.twitter.com/uEHDRkGo0m — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 25, 2020

"Él me hace reir... a menudo".

Just gonna brag about This guy for a second ... one of the funniest & nicest human beings on the planet who literally cares for everyone before himself... if you’ve ever met him I know you’d agree 🤗 @ryancabrera pic.twitter.com/TQMBZLJRwh — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 24, 2020

"Solo voy a alardear acerca de este tipo por un segundo... uno de los seres humanos más divertidos y agradables del planeta que literalmente se preocupa por todos antes que él".

Y aunque hubo muy buenas reacciones por parte de sus fans a la noticia:

The only thing that matters is that you’re happy. pic.twitter.com/GzMBTTC0lA — Christian Heard (@KingOcho3K) June 24, 2020

"La única cosa que importa es que tú estés feliz".

That is a great thing to see..seeing you smile and be happy is always a great thing..hope you are both having a great day and please stay safe🙏💙❤️💜🖤 pic.twitter.com/2Cfl1MKmHq — Shawn DeHaven (@Ashawn40) June 25, 2020

"Eso es una gran cosa para ver... verte sonreír y ser feliz siempre es una gran cosa... espero que ambos estén teniendo un gran día y por favor mantente a salvo".

Sin embargo, hubo algunos a los que no les agradó la noticia. Algunos le dijeron que Ryan no era tan agradable como parecía:

All false. Nice try tho lol — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 24, 2020

— Él engañó a varias mujeres a propósito y es amigo de racistas. No lo conozco personalmente, pero de todos modos, no estoy de acuerdo con que salgas contigo.

— Todo eso es falso. Aunque buen intento (risas).

Hasta ahí todo bien, ella verá si hace caso o no a posibles "red flags" de una relación. Sin embargo, hubo uno momento que colmó el vaso. Un usuario amenazó de muerte a su novio. Primero le preguntó por Buddy Murphy, y ella le dijo que estaba bien y que estaba pasando tiempo con sus animalitos, que consiguieron durante su etapa de relación sentimental. Y luego, lanzó la amenaza:

— ¿Dónde está Buddy Murphy con Alexa Bliss? Dado que tú no te preocupas por él, Nikki Benz (actriz para adultos) será su nueva novia. Voy a matar a Ryan Cabrera. No hay nada que puedas hacer para detenerme.

— Disculpen, pero esto es 10 mil por ciento una amenaza creíble. Ya he hecho un pantallazo y le he enviado este comentario a aquellos que manejarán esta situación.