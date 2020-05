Vince'ometro: ¿Quién ganará el Money in the Bank femenil?

Singular como él solo, Vince McMahon es una mente brillante. Su visión es sumamente particular y queda en evidencia con cada Superestrella cuando vemos los shows de WWE todas las semanas. El manejo y las oportunidades que recibe cada uno deriva del potencial que el Chairman ve en ellos, en un arte que atrapa la atención del lector cada vez que surge un reporte sobre el asunto.

Al ser el hombre a impresionar, sus perspectivas, aunque con el transcurso del tiempo más extremas e incomprensibles, son motivo de estudio. La suya es la voz definitiva y de ahí que su opinión sea tan buscada. Mientras que, a su vez, es un individuo difícil de satisfacer. Y en este nuevo número, les traemos la opinión del mandamás sobre quién ganará el Money in the Bank femenil.

► Asuka

Lo que hace de esta contienda todavía más impredecible que la masculina es el hecho de que las situaciones de las involucradas en la "pirámide alimenticia" no se presentan tan lejanas. Uno puede reparar fácilmente en cómo el factor edad no influye demasiado aquí, y el margen de especulación es mucho mayor tanto por un motivo como por el otro. Asuka, por ejemplo, ha ganado terreno desde que se descubriesen sus dotes al micrófono. El inglés le ayudaría de sobremanera, pero algo es algo: McMahon descubrió una parte más "entertainer" de la nipona, y realmente no se hace tan alocado el que esta noche consiga la gran recompensa. Algo que hace un año atrás era casi impensable.

Vince'ometro:

► Lacey Evans

He aquí un claro caso de una "Vince McMahon Girl". McMahon, un patriota en sí mismo, parece haberle dado el visto bueno a un personaje que por momentos luce "un poco demasiado" caricaturesco para estos tiempos, pero que a su vez coincide con una realidad social como es la lucha por los derechos de las mujeres. Y como decíamos, si a eso le añadimos el toque patriótico y la belleza de su portadora, el resultado es un proyecto en el cual apostar. Ojo, que no todo el mérito se lo llevan las apariencias: Evans ha probado que puede cumplir, y por tal razón es la principal carta técnica de este combate. Ese, de hecho, podría ser el mayor hándicap: el contrato suele reservarse al sector de "villanos".

Vince'ometro:

► Nia Jax

El primer nombre que se le viene a la cabeza a la gran mayoría cuando se les pregunta por su favorita para esta contienda es el de la nacida en Australia de raíces samoanas. Nia Jax es la que mejor llega al encuentro y realmente no hay demasiados motivos por los cual no debería ganarlo. Sin embargo, hay dos que creemos suficientes: (1) su victoria es lo que todos esperan, y la idea, especialmente en un acontecimiento como éste, es abrazar lo impredecible; y (2) que no lo necesita, pues el objetivo del maletín es ayudar a construir nuevas estrellas, de modo que recaería mejor en otras manos.

Vince'ometro:

► Shayna Baszler

WWE necesita consolidar nuevos rostros en una división femenil que está estancada, y más después de haber desaprovechado la posibilidad de hacerlo con Rhea Ripley y/o Shayna Baszler en sus respectivas luchas en WrestleMania 36. Las buenas noticias son que aún estamos a tiempo de sanar las heridas. Lo que llevó años de desarrollo en NXT para que algún día diera sus frutos en elenco principal ya está aquí, y aunque lo ideal hubiera sido otro desenlace en su rivalidad con Becky Lynch (aunque no hubiese sido necesariamente el triunfo), quién dice que no pueda haber revancha y una nueva amenaza en el horizonte.

Vince'ometro:

► Dana Brooke

El día en que Dana Brooke se mantenga en televisión por un periodo que supere al mes, será cuando creeremos que la amazona tendrá alguna chance. Sonará rudo, pero es la verdad: lo suyo es el "síndrome de Zack Ryder", donde reaparece en el menú cada unos cuantos meses para formar parte de una rivalidad concreta —generalmente como una actriz de reparto—para luego desaparecer hasta el siguiente trimestre. Y al igual que con Ryder, puede que hasta sea injusto, ya que Brooke ha hecho un decente trabajo incluso desde sus inicios como acompañante de Charlotte Flair (¿lo recuerdan?) y mostró grandes mejoras en el ring en los últimos años. Sin embargo, las cosas como son.

Vince'ometro:

► Carmella



La primera (y segunda, de hecho) Srita. Money in the Bank no es la misma "Princess of State Island" que alardeaba "ser dinero" con aires de grandeza y fanfarroneaba cada vez que tenía oportunidad. Un reinado como Campeona Femenil SmackDown y otra asociación con R-Truth después, la "Mella" que tenemos hoy no rebosa el estatus suficiente como para repetir su hazaña. Su costado de chica mala es lo que más le funcionó, así que probablemente todas sus rivales deban cuidarse bien las espaldas esta noche... incluida Brooke.

Vince'ometro:

