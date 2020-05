¿Un ring en la azotea? ¿Una caída desde las Titan Towers? WWE ya lo hizo

¿Ven la imagen de un sonriente Vince McMahon en primer plano con las oficinas centrales de WWE en Stamford, Connecticut a sus espaldas, ventana rota incluida en un piso superior? Muchos de ustedes probablemente ya lo sepan, pero salvo el muñeco/sombra, no es ningún truco de edición, sino una instantánea de la vez que la compañía —entonces conocida como World Wrestling Federation—llevó a cabo acción desde las famosas Titan Towers.

Verán, entonces, Money in the Bank 2020 no será la primera vez que en una producción cuasi cinematográfica, la gigante del entretenimiento incite a sus Superestrellas a que se den para que tengan en sus lujosas instalaciones. Sí, el evento de esta noche se convertirá en el primero en albergar una (o mejor dicho, dos) lucha oficial de este tipo, pero si hablamos de caídas desde lo alto y una campal desde la azotea del edificio, no es ninguna novedad. ¡Repasémoslo!

► Brawl en las oficinas y una impresionante caída

El 29 de diciembre de 1998, con el objetivo de grabar un comercial cuya emisión estuviera destinada al Super Bowl del año siguiente, WWE organizó un sketch con sus más grandes estrellas promocionando el estilo attitude-esco que presentaba por esos tiempos. En la que probablemente haya sido la mejor publicidad jamás filmada por la promoción, el resultado fue una pieza de arte que retrató brillantemente una época y seguramente sedujo a todo aquel que pudo echarle un buen vistazo.

El comercial da comienzo con Stone Cold Steve Austin saliendo de una oficina y comentando que "la mayoría de la gente tiene una impresión inexacta sobre la World Wrestling Federation: somos una forma no violenta de entretenimiento", a tiempo que toma una silla y golpea con ella a uno de los empleados trajeados que pasan por los alrededores.

En otra escena, The Rock se pasea tranquilamente mientras vemos peleas entre empleados por doquier, un caos absoluto. Kane hace un cameo (se le ve tomando un café en una pose calma), y Rocky prosigue: "como atletas, entendemos la importancia de ser modelos a seguir positivos".

"Somos entretenimiento asombroso para toda la familia", dice The Undertaker al salir de un ascensor en la planta baja, donde la acción ya es preocupante y no se ve más que locura y violencia. Acto seguido, Mankind toma la palabra con un "intentamos hacer un mundo mejor para la humanidad". Desde allí se ve a Triple H leyendo una revista con Chyna a su lado. Evidentemente, los más pacíficos son los luchadores.

"WWF Attitude", habla el locutor. Entonces sí vemos la secuencia prometida: en una vista amplia de las Titan..., un hombre se arroja desde uno de los pisos más altos —en verdad se arroja un doble de acción, tampoco es un efecto—, y McMahon remata: "¿Lo captas?".

Puedes ver la publicidad al completo y su detrás de escena en el siguiente video:

► Una campal en el ring sobre la azotea

Tres años antes, el escenario fue el mismo. Bueno... casi. Específicamente, la azotea de la sede central. Así es, la misma donde hoy transcurrirá la acción y estarán suspendidos ambos maletines, esperando por ser descolgados. En esta ocasión, en cambio, el extracto fue reservado para la intro de Monday Night Raw y se mantendría en vigencia por un buen tiempo. Y a diferencia del comercial de Attitude —ésta calificaría como la versión de la New Generation Era—, contó con la participación de la gran mayoría del elenco del momento (¡hasta de Carlos Cabrera y Hugo Savinovich!).

¿Cómo se diseñó y organizó esta pieza en particular? WWE lo explicó de esta manera:

"El 7 de septiembre de 1995, WWE hizo una de sus producciones más ambiciosas a la fecha: rodar una nueva intro de Raw desde lo alto de las sedes centrales de WWE en Stamford, CT. El concepto era de 'una fiesta en la azotea', con las Superestrellas batallando desde allí arriba.

"Una grúa se ocupó de llevar las piezas del cuadrilátero hasta el nivel del techo y un helicóptero flotó en los alrededores para capturar las imágenes aéreas, además de ser usado para el icónico arranque de la intro.

"Mientras que los productores lidiaban con logísticas de último minuto, los favoritos de la New Generation Razor Ramon y Yokozuna se preparaban escaleras abajo. Cientos de fans de WWE de las cercanías se sumaron como extras, y habían también porristas de Raw y un Undertaker de 12 metros. ¿El resultado? Una de las escenas más famosas de la historia de WWE".

Puedes ver el detrás de escena de las grabaciones en el siguiente video:

Vistas estas imágenes, probablemente tengas ahora una mejor idea de qué obtendremos dentro de unas horas en el PPV Money in the Bank 2020, tanto delante como detrás de las cámaras. Ahora sólo queda disfrutarlo, y qué mejor forma de hacerlo que mediante la más completa y detallada cobertura aquí en Súper Luchas ¡Te esperamos!

