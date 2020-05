Vince'ometro: ¿Quién ganará el Money in the Bank masculino?

Singular como él solo, Vince McMahon es una mente brillante. Su visión es sumamente particular y queda en evidencia con cada Superestrella cuando vemos los shows de WWE todas las semanas. El manejo y las oportunidades que recibe cada uno deriva del potencial que el Chairman ve en ellos, en un arte que atrapa la atención del lector cada vez que surge un reporte sobre el asunto.

Al ser el hombre a impresionar, sus perspectivas, aunque con el transcurso del tiempo más extremas e incomprensibles, son motivo de estudio. La suya es la voz definitiva y de ahí que su opinión sea tan buscada. Mientras que, a su vez, es un individuo difícil de satisfacer. Y en este nuevo número, les traemos la opinión del mandamás sobre quién ganará el Money in the Bank masculino.

► Daniel Bryan

Daniel Bryan ha llegado al punto de su carrera en el que está más preocupado por hacer lucir bien a terceros que a sí mismo. Su alianza con Drew Gulak despeja toda duda, y que dentro de muy poco esté trabajando a tiempo parcial no hace más que acelerar el proceso. Con esto queremos decir que a falta de estrellas nuevas, seguramente se aparezca en la órbita estelar de tanto en tanto, pero ya no debemos esperar verlo cargar un Campeonato WWE o Universal. Por consecuencia, sus probabilidades quedan considerablemente disminuidas.

Vince'ometro:

► Otis

Otis, ¿cómo describir su situación? De hecho, ya lo hicimos hace unos meses de la siguiente manera, y todavía lo mantenemos: "Desde el minuto uno [...] tanto el Chairman como el Universo WWE quedaron encantados por el carisma natural de este grandulón de metro ochenta. Un talento en el que McMahon podría depositar toda su confianza como el futuro rey de la comedia [...]. Sin ser un denominado 'jobber', no se puede negar que este tipo de personajes tienen un techo. No debemos esperar ver a un Otis campeón mundial ni tarde ni temprano, excepto drásticos cambios [...]". En resumen, McMahon encuentra en Otis todo lo que busca, es sólo que no busca hacer de él el próximo John Cena y lo sabe. Otis, entonces, descartado (mas no ninguneado).

Vince'ometro:

► Rey Mysterio

A esta altura del partido, ¿qué tan probable sería ver a Rey Mysterio hacer esos pocos metros desde una cuerda hacia la otra para maniobrar el 619 definitivo y cantar victoria y nuevo Campeón Mundial? Si a Vince McMahon le tembló el pulso al tomar esa decisión cuando el enmascarado estaba en su plenitud, ¿qué posibilidades nos quedan ahora que está en sus últimas instancias? Quizá allí esté el incentivo: una oportunidad final, para cerrar el círculo a lo grande. De una forma u otra, si la pregunta es qué pensamos nosotros sobre las probabilidades que McMahon ve en Rey, nuestra vara dice...

Vince'ometro:

► Aleister Black

Podría decirse que los tres participantes previos también son lo que en Estados Unidos algunos denominan "internet darlings". Aleister Black, sin embargo, es por el que todos aclaman. Y es que a diferencia de sus adversarios, Black se encuentra en una zona especial: la edad, sumada al potencial y el hecho de que aún no haya explotado a pesar de haber demostrado que ya está preparado para dar el siguiente gran paso, lo convierten en el favorito de una gran porción del universo WWE. Pero... siempre hay un pero, y este es un gran pero.

Si prestamos suma atención, caeremos en cuenta de un patrón que suele repetirse: por lo general, el Sr. Money in the Bank suele ser un rudo. Y créannos, no es casualidad. Hay una explicación: McMahon tiende a apremiar al cobarde que ataca en el momento menos esperado y de la forma más inesperada, ampliando así el abanico de posibles escenarios y creando un ambiente de mayor imprevisibilidad. Así que no lo tememos como algo personal hacia él, pero a menos que Paul Heyman haga uso de su mejor táctica de convicción...

Vince'ometro:

► King Corbin

Contemplado lo anterior, nuestros candidatos se reducen a dos nombres: King Corbin y AJ Styles. ¿Quién será el afortunado? Vayamos de a uno, empezando por Corbin. La suya es una historia con trasfondo. En 2017, en pleno impulso como chico malo de la película, el entonces "Lobo Solitario" subió a lo alto de la escalera y adquirió el contrato por el que competirá este domingo. Es bien recordado que luego de meterse en problemas tras bambalinas un tiempo después, sería castigado con un canjeo fallido ante Jinder Mahal, momento en el que perdería estatus como potencial estrella estelar y volvería a puestos más humildes del cartel.

Sin ser precisamente cabeza de SmackDown todas las semanas, Corbin ha visto mejores días desde que se proclamara King of the Ring. No obstante, aún está la espina que incomoda a muchos: ¿tiene "el Rey" madera para monarca absoluto? Y otro pormenor derivado de ello ha de asaltar la mente del Chairman: si finalmente decidieran apostar por él y ganase el maletín para después quedar decepcionados con su labor, ¿qué tanto le afectaría un segundo intento frustrado? Complejo, cuanto menos.

Vince'ometro:

► AJ Styles

El que entró por la puerta trasera bien podría quedarse con el premio gordo a fin de cuentas. Planteadas las dudas sobre King Corbin, "El Fenomenal" pasa a ser el gran candidato por razones obvias: tiene la reputación para darle la credibilidad a ese maletín, y lo cierto es que pocos se molestarían si algún día obtuviese su tercera conquista mundial —algo inusual, por cierto, considerando que no es un ningún jovenzuelo. Y lo más próximo a una respuesta que se nos ocurre es que su arribo a WWE se dio bastante tarde y por eso se acepta lo tardío—.

Vamos, el hombre viene de protagonizar el combate más halagado del año, que casualmente aconteció en el show más importante y frente a una leyenda como el Undertaker... en el estelar. Conociendo a McMahon y cómo no ha estado del mejor humor últimamente, lo único que podría suponer un problema son las declaraciones que AJ realizó en lo respectivo a su regreso, pero por lo demás...

Vince'ometro:

