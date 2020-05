All Elite Wrestling regresó a las transmisiones en vivo de sus episodios semanales desde el Daily's Place de Jacksonville, Florida, después de que habían utilizado el gimnasio de QT Marshall en Georgia para grabar suficiente contenido que les sirvió hasta la semana pasada. Sin embargo, aún es posible que no veamos AEW Dynamite por un tiempo.

Lo anterior aplica también para su próximo PPV, AEW Double or Nothing 2020, el cual ya se ha anunciado que no se llevará a cabo en Las Vegas, aunque sí se mantendrá su fecha original del 23 de mayo. Esto podría suponer de que celebrarían el evento en el Daily's Place, pero eso todavía no se ha confirmado oficialmente.

En cuanto al PPV, ya hemos visto como en el reciente episodio de AEW Dynamite se ha estado trazando el camino para las rivalidades que desembocarán en AEW Double or Nothing 2020. De hecho, ya se confirmaron dos luchas y una tercera se oficializaría la siguiente semana, luego de que Hikaru Shida, Kris Statlander, Britt Baker y Penelope Ford se batan en un combate a cuatro esquinas, donde la ganadora tendrá como premio, una oportunidad titular contra la monarca Nyla Rose.

Además de las luchas ya pactadas, AEW informó que el Casino Battle Royale no se llevará a cabo este año, y en su lugar, se celebrará un Casino Ladder Match. El ganador de esa lucha recibirá una oportunidad por el título mundial de AEW en el futuro.

AEW indicó que revelará a sus participantes de manera paulatina, y este domingo ya salió el nombre de Darby Allin como el primer competidor en este nuevo encuentro. No se han confirmado cuántos participantes estarán, pero de lo visto en las últimas semanas, podríamos ver nombres como Sammy Guevara, Kip Sabian o Shawn Spears en la misma.

Your first entrant in the Casino Ladder Match is the relentless @DarbyAllin! Is he your pick to win?

