No existe mayor fan del Undertaker que Vince McMahon. Quizá el mismo Enterrador. Pero nadie más. No tenemos más que ver a dónde llevó al personaje a lo largo de sus años al mando creativo de la WWE. ¿Acaso ha habido alguno más grande? No faltan quienes lo señalan como el más grande de todos los tiempos. ¿Y quién se atreve a argumentar lo contrario?

Y por eso no nos cuesta imaginar que si dependiera del antiguo mandamás el miembro del Salón de la Fama aún estaría entrando en acción de cuando en cuando. Quizá no teniendo combates, pero sí aplicando una garra a alguien. Pero esto no lo apunta quien escribe estas líneas sino el mismo Taker en su reciente entrevista con Ariel Helwani para BT Sport:

> The Undertaker, su retiro y Vince McMahon

“Le gustó [el personaje], creo, inicialmente, solo por el cambio y todo. No, quiero decir, amaba a su Undertaker. Su Undertaker de la vieja escuela. Nunca imaginó que me iría, ya sabes, me retiraría. Si hubiera sido por él, todavía estaría ahí afuera, al menos repartiendo garras a alguien de vez en cuando. Simplemente no creo que él alguna vez pensó que llegaría el día en que diría: ‘Sí, ya terminé'”.

La verdad es que todos tenemos que reconocer que compartimos el mismo sentimiento de Vince McMahon. Vale, lo de tener un combate ya no es posible, lo hemos visto en las últimas ocasiones en que The Undertaker lo hizo, pero, ¿quién no querría verlo apareciendo para aplicar a alguien una garra u otro de sus movimientos? Y puede que próximamente…

¿Te gustaría volver a ver al Undertaker en acción en WWE?