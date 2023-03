Hickman anticipa ‘larga noche’ para Justin Gaethje

Al entrenador Frank Hickman no le preocupa si la pelea de Rafael Fiziev con Justin Gaethje llega a la lona.

Fiziev (12-1 MMA, 6-1 UFC) se enfrenta a Gaethje (23-4 MMA, 6-4 UFC) en el UFC 286 co-headliner del sábado en el O2 de Londres. El cartel principal se emite en pago por evento después de las preliminares en ESPNews y las preliminares tempranas en ESPN+. Ambos hombres no descartaron la posibilidad de luchar, y Hickman dice que Fiziev estará listo para ir al suelo con Gaethje.

“Como entrenador de lucha libre, siempre te preparas para todo“, dijo Hickman a MMA Junkie. “Luchador o no luchador, quieres prepararte para lo peor. Si Justin quiere luchar, Rafael es más que capaz de manejar esa situación – defensiva y ofensivamente. Rafael es un peleador completo de MMA.

“No sólo es bueno en el golpeo, porque eso es lo que has visto, sino que también le he visto parar muchos derribos y conseguir derribos propios. Así que con eso, siempre hay una amenaza. Pero en un combate de MMA tienes que estar preparado para todos los ángulos”.

Fiziev y Gaethje son dos de los golpeadores más emocionantes de la división de peso ligero. Pero Hickman cree que el coeficiente intelectual de Fiziev es lo que marcará la diferencia y le ayudará a imponerse en la pelea.

“Creo que Rafael puede dictar por dónde va esta pelea“, dijo Hickman. “Obviamente, de pie es donde se siente más cómodo. Por lo tanto, Rafael sólo tiene que ir allí, conseguir su distancia, y sentirse cómodo de inmediato. Entonces, una vez que eso ocurra y su coeficiente intelectual tome el control, podría ser una larga noche para Justin“.