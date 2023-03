La amenaza que Gaethje representa para Chris Duncan

Chris Duncan causó un gran revuelo el pasado mes de agosto cuando se abrió camino a martillazos hacia la UFC.

Duncan derrotó a Charlie Campbell en el programa Contender Series de Dana White. Ahora, el peso ligero escocés está listo para su debut promocional oficial en el UFC 286 de Londres, donde se sentirá como en casa. Duncan (9-1 MMA, 0-0 UFC) se enfrenta a Omar Morales (11-3 MMA, 3-3 UFC) en los preliminares transmitidos por ESPNews el sábado en The O2.

“Desde probablemente 2018, el único sueño y el único objetivo que he tenido siempre fue llegar a la UFC“, dijo Duncan en el día de medios UFC 286 del miércoles. “Ahora que eso ha sucedido, he tenido que cambiar mis metas y he tenido que cambiar mis admiraciones, y estoy deseando conquistarlas también – pequeños pasos, construirme a mí mismo en la escalera.

“A veces necesito pellizcarme – como caminar, ver esto (el micrófono) de nuevo, la UFC, conseguir todo el equipo, ver a todos mis compañeros – has visto a toda esta gente pasar por aquí. (Soy) muy humilde y muy agradecido de formar parte de la UFC“.

Duncan confía en dar espectáculo contra Morales, que aceptó el combate con poca antelación al retirarse Michal Figlak. De hecho, Duncan está dispuesto a prácticamente garantizar que recibirá una prima tras el combate en su primera pelea en la UFC.

Sólo un peleador en el cartel, Duncan cifras, podría ser una amenaza para sus planes de un pago extra de $ 50.000 y es el co-headliner Justin Gaethje – que pasa a tener 10 bonos en 10 peleas UFC.

“Ahora soy un nombre conocido. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Estoy aquí para quedarme. Estoy aquí para ganar. Estoy aquí para dar espectáculo”, dijo Duncan. “Sólo hay un tipo en el cartel que me preocupa que pueda llevarse mis 50.000 dólares, y ese es Justin Gaethje”.