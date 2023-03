The Undertaker: “Pensé en dejar la WWE por WCW“

“[The] Undertaker, primero fue a WCW. Estaba tomando el lugar de Sid, quien se asoció con [Dan] Spivey como The Skyscrapers. Creo que Sid se lastimó y recuerdo que [Jim] Cornette me llamó y me dijo: ‘ ¿Tienes algún chico que pueda encajar en este papel?’. Y Mark [Calaway] simplemente estaba sentado allí. […]“. A mediados de 2022, Dutch Mantell recordaba cuando The Undertaker trabajó en WCW antes de firmar con la WWE, donde alcanzaría la cima de la lucha libre profesional hasta convertirse en leyenda.

> Undertaker, frustrado con WWE, valoró irse a WCW

Una vez que se hizo Superestrella, El Enterrador nunca trabajó en otra compañía, pero sí que miró atrás en al menos una ocasión. Durante su reciente entrevista con Ariel Helwani para BT Sport, el miembro del Salón de la Fama cuenta que hubo un momento en que estaba frustrado con la dirección en la que iba la WWE, que se estaba enfocando en los niños, mientras que WCW estaba haciendo un producto de vanguardia, así que consideró hacer la transición a la inversa, lo cual no ocurrió.

“Sí, algo así como Kevin Nash. Estábamos en este período de tiempo en el que teníamos, y me resulta gracioso decirlo, pero teníamos todos estos personajes ridículos. WCW estaba haciendo todas estas cosas de vanguardia, pero creo que, para responder en pocas palabras, no. ¿Pero lo pensé? Sí. ¿Tuve la oportunidad de hacerlo? Sí.

“Mi acuerdo estaba por terminar, pero era más frustración con lo que estábamos haciendo en ese momento, y sentir que estábamos obsoletos y atrasados, y estábamos tan enfocados en los niños. Nuestro grupo demográfico era de nueve a doce años, y su grupo demográfico en WCW era 18-34, haciendo mucho más cosas de vanguardia. Eso fue atractivo, pero nunca hubo… a pesar de que eran personas completamente diferentes, fue WCW quien me dijo que nunca sacaría un centavo en este negocio.

“Por mucho que lo use como combustible, con la mente abierta que creo que tengo y como he madurado, uno pensaría: ‘Está bien, no seas estúpido. Toma el dinero’. Pero eso siempre estuvo ahí. ‘Eres un gran atleta. Nadie pagará dinero para verte luchar’. Gracias a Dios [estaban equivocados]. Eso fue combustible. Eso fue combustible para dar todo lo que tenía a lo que probablemente pensé que era mi última oportunidad real en algo. Me habían cerrado algunas puertas en la cara, pero esa realmente me dolió porque ahí es donde quería esatr. Quería estar en WCW cuando fui allí como Mean Mark, y luego que me dijeran: ‘Nah’. Está bien. Siguiente paso“.

