Las Gemelas Bella reflexionan sobre su adiós a WWE

El martes de esta semana, las ahora gemelas García anunciaron que dejan de ser las Gemelas Bella así como también abandonan la WWE para emprender el nuevo capítulo en sus vidas, las cuales sabemos que van de maravilla tanto personal como profesionalmente. Pero la cosa no podía quedar ahí pues hablamos de dos de las mujeres más importantes de la compañía luchística y en un reciente episodio de su Nikki & Brie Show estuvieron reflexionando sobre este paso adelante que está dando, que les supone dejar atrás toda una vida en los encordados.

> El adiós de las Bella Twins a WWE

Nikki: “Cuando acabó nuestro contrato con WWE, mutuamente, estábamos de acuerdo en que necesitábamos dirigirnos a este próximo capítulo. Estamos muy agradecidas por los últimos 17 años. He aprendido mucho dentro y fuera del ring. He viajado por todas partes del mundo, tengo un fandom increíble. Ha sido increíble. Esto es parte de las relaciones. Ya sean negocios, amor, así son las relaciones de la vida. A veces, llegas a esta parte de tu vida donde es como: ‘Vamos por caminos separados. No significa que sea para siempre, pero sabemos que es lo correcto’“.

Brie: “Tampoco significa que sea malo. Cuando suceden cosas como esta, todos quieren buscar lo negativo. ‘¿Qué pasó? Tiene que ser algo loco’. No lo fue. En realidad fue algo hermoso. Lo estuvimos pensando por un tiempo. Esto ha tardado años en llegar. Quiero agradecer a Brie Bella. El personaje, el nombre, más o menos lo que he sido los últimos 16- 17 años. Gracias a ese nombre porque causó muchos cambios en mi vida y en muchas vidas. Hizo muchas cosas maravillosas para mí. Es muy divertido terminar ese capítulo. Todos, en algún momento de su vida, comienzan un nuevo capítulo, un nuevo vijae. Estoy muy emocionada de cerrar ese capítulo sobre Brie Bella, dejar ese libro a un lado, abrir uno nuevo y ver qué hará Brie García a continuación“.

Nikki: “Estoy más que agradecida con Nikki Bella. Ella me empoderó, me inspiró, realmente me hizo volverme valiente. Encontré mucho de lo que tenía, a través del dolor, la infancia o ciertas cosas que sucedieron en mi vida. Siempre estaré eternamente agradecida y admiraré quién era y sigue siendo esa persona y el camino que ha pavimentado y lo que ha hecho por las mujeres y la juventud y seguiré haciéndolo, como Nikki García. Estoy agradecida por ello. Es tan increíble comenzar este nuevo capítulo y con nuestros nombres, nuestras raíces, lo que somos desde que nacimos. Es súper empoderador porque estamos apostando por nosotras mismas. Ese salto de fe, estamos dando ese salto de fe, nos estamos volviendo a presentar después de 17 años y se nota… tú y yo hemos llegado al punto en el que sabemos lo que valemos, sabemos lo que hemos hecho y sabemos adónde queremos ir. Estamos en un punto de nuestras vidas en el que no queremos escuchar un no. Hemos trabajado en eso durante 17 años, pero ahora lo estamos haciendo de una manera diferente. Algo así es muy emocionante y es genial que otras personas lo sepan”.

Brie: “Es extraño porque digo ‘liberar’ y mucha gente dice: ‘¿Qué quiere decir?’. Hay algo realmente liberador en volver a ser quien eres. Es como si pudieras volver a ser tu yo sin filtros ni censuras. No tengo que disculparme, es lo que soy. Siempre odio cuando tengo que disculparme o cuando es como: ‘lo siento, no quise hacer eso’, cuando en realidad lo hice”.

¿Qué te parece la carrera de las Gemelas Bella en la WWE?