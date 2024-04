Hacía tiempo que no veíamos en WWE tantas facciones dentro de la programación semanal de la empresa y con tanto peso sobre el producto. Y esta semana, durante Friday Night SmackDown, se detonó un catalizador dramático que parece conducirá a un encuentro entre dos facciones en WrestleMania XL.

Karrion Kross y Scarlett atacaron a Bobby Lashley y B-Fab tras bambalinas del show, provocando la distracción de The Street Profits y su consecuente derrota ante Austin Theory y Grayson Waller en un choque donde estaba en juego ser uno de los cinco retadores del combate por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE de WrestleMania XL.

Posteriormente, Authors of Pain y todo The Final Testament atacaron a los Profits. Lashley intentó contrarrestarlos, pero acabó sucumbiendo a la superioridad numérica y a la sobreactuación de Kross.

Suceso que según Dave Meltzer, justificará el anuncio de un choque The Pride vs. The Final Testament para el «Show de los Shows».

A la espera de oficializarse el mencionado choque de tríos, WrestleMania XL, que tendrá lugar los días 6 y 7 de abril desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), presenta por ahora 12 combates.

[6 de abril]

[7 de abril]

[Jornada por determinar]

EXCLUSIVE: After ruining @fightbobby and The Street Profits' chance to head to #WrestleMania, The Final Testament gloat how they run #SmackDown. pic.twitter.com/Q7P4G2Yji2

— WWE (@WWE) March 30, 2024