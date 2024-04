Para quienes dicen que AEW no construye historias y programa combates «random», actualmente, dentro de ROH (una suerte ya de segunda marca de la casa Élite) se desarrolla cierta rivalidad que seguro contentará a tales demandantes de «sports entertainment».

Desde el pasado diciembre, una vez Johnny TV debutó sobre ROH, este y Dalton Castle son archienemigos, en un choque de personajes propiciador de momentos hilarantes, caso de la pérdida de la «custodia» de The Boys o una crisis anímica de «The Party Peacock», con entrevistas donde Lexy Nair también hizo suya la comedia.

Castle, no obstante, intentaba seguir adelante, armando un castin para sustituir a sus queridos Brandon y Brent, en teoría desaparecidos según Johny TV y Taya Valkyrie. Hasta que la ruda pareja quiso meter el dedo en la llaga acudiendo a dicha audición sólo por burlarse de Castle.

Fue entonces cuando Jerry Lynn, antes de que la sangre llegara al río, anunció que el ex Campeón Mundial ROH y el ex Campeón Intercontinental WWE colisionarán de nuevo, esta vez en Supercard of Honor, bajo modalidad «Fight Without Honor».

No sólo es el combate con mejor construcción del PPV, sino uno de los mejor construidos en los últimos años dentro de ROH. Y podría tacharse de mero «sports entertainment» por ello, pero recordemos que Castle y Johnny TV tienen mucha calidad entre las doce cuerdas. En sus encuentros previos no demostraron plenamente tal factor, así que seguramente aquí lo hagan.

► Sexta lucha para Supercard Of Honor

Alcanza la media docena de combates el cartel de ROH Supercard Of Honor, cita a celebrarse el 5 de abril desde el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

