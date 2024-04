Matt Cardona habla tras debutar en AEW Collision

Durante el episodio del 30 de marzo, Matt Cardona hizo su debut en AEW Collision. No en la compañía porque en 2020 trabajó tanto en Dynamite como en All Out. Apareció por sorpresa para responder al desafío abierto de Adam Copeland por el Campeonato TNT. Dio un buen combate pero su antiguo mentor consiguió la victoria. Al término del programa, «The Indy God» se tomó unos momentos para hablar a las cámaras de la casa Élite.

► Matt Cardona tras AEW Collision

«Sí, esto no es solo algo que respondería en sesiones de preguntas y respuestas en Twitter como, ¿cuál es tu lucha soñada? Esto es literalmente mi lucha soñada. No estoy hablando solo de nuestra historia juntos, los Edgeheads, todo eso. Él me enseñó todo lo que sé en este negocio. Salvó mi carrera. Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy diciendo que antes incluso de ser un luchador profesional, admiraba a Adam, admiraba a Jay. Ellos eran los tipos. Cuando llegaron a la cima de este negocio, pensé que tal vez alguien como yo también podría llegar allí. Y tener esta lucha, honestamente, pensé que no iba a suceder. Adam tuvo que retirarse, regresó.

«No estamos en la misma empresa, pero siempre estamos listos, ¿verdad? No es solo un apodo o hashtag o frase pegajosa. Es la forma en que vivo mi vida, mi carrera y todo lo que él me ha enseñado. A lo largo de los años, incluso cosas que él no sabe que me enseñó solo por verlo. Antes de conocerlo, incluso ahora, él es el Superestrella Clasificado R, pero gracias a lo que me enseñó, soy el superestrella hecho a sí mismo y no gané esta noche. Pero Adam, si estás viendo esto, tal vez podamos ir a Long Island, Nueva York, mi ciudad natal, poner ese título en juego, porque siempre estoy listo.»

EXCLUSIVE! Matt Cardona shares his thoughts after his surprise return to #AEW to challenge TNT Champion Adam Copeland for the title in the Cope Open on #AEWCollision!@TheMattCardona pic.twitter.com/5bQZHavHQR — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024