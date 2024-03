The Street Profits no estarán luchando por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en WrestleMania 40. Debían ganarse un hueco en el combate de escaleras de seis equipos derrotando a Austin Theory y Grayson Waller en el episodio de SmackDown del 29 de marzo pero fueron distraídos por un ataque de Karrion Kross y Scarlett a Bobby Lashley y B-Fab.

The Final Testament attacks Bobby Lashley and B-Fab in their locker room, which Montez Ford and Angelo Dawkins see during the match… and they end up losing to Austin Theory and Grayson Waller, who will be in the As expected. #SmackDown pic.twitter.com/LGS0gWVmnQ — ` (@The4Gautam) March 30, 2024

► Bobby Lashley avisa a The Final Testament

Un ataque y una rivalidad que seguro llevará a todos sus involucrados a un enfrentamiento en el gran evento de la WWE y que recibió una respuesta inmediata del «All Mighty» al término del programa cuando este se dirigió a las cámaras de la compañía para enviar un mensaje a Kross, Scarlett, AOP y Paul Ellering, a la facción The Final Testament.

«¡No sé ni dónde estoy ahorita! Con todo lo que ha estado pasando. Traté de ser un buen tipo. Intenté reprimir esa rabia que tenía dentro de mí durante tantos años. Traté de poner una sonrisa, hacer lo que todos querían. Una cosa puedo decir es que Kross tenía razón en una cosa. Es que intento complacer a demasiada gente. Estaba aquí estrechando manos, y lo hice porque la persona que era hace unos años, no me gustaba. Empezaba a asustarme. Me estaba empezando a asustar, la persona que era, la rabia que tenía dentro de mí. Así que puse una gran sonrisa y corrí por ahí y empecé a ser la persona que pensaba que todos querían que fuera.

«Para ser honesto, ese ha sido el peor momento de mi carrera como luchador profesional. Esta noche, no solo decepcioné a mí mismo, sino que decepcioné a esos dos tipos que tenían la oportunidad de ir a WrestleMania y recuperar esos títulos de parejas. Se suponía que yo era el que iba a ayudarles a recuperar esos títulos y volver a la cima. Pero en lugar de eso, estaba tratando de hacer lo correcto. Déjame decirte una cosa. Va a ser un yo diferente, y comienza contigo, Kross. La próxima vez que te vea a ti y a AOP… el viejo yo está regresando. Te estoy destruyendo, estoy destruyendo a todos los demás que se interpongan en mi camino. Fui campeón por una razón. Voy a volver a ser la persona que era antes, te guste o no«.

EXCLUSIVE: "The All-Mighty" @fightbobby states that the repeated attacks from @realKILLERkross and The Final Testament has awakened something within him and now he will show Kross exactly who he is. #SmackDown pic.twitter.com/aSw00oigJG — WWE (@WWE) March 30, 2024