Rob Van Dam habla sin filtros de su relación con William Regal

La recordada figura de la lucha libre profesional, Rob Van Dam, quien todavía se encuentra activo en los Estados Unidos, luchando en empresas independientes, y principalmente, en AEW, recientemente habló sin filtros acerca de cómo era su relación con William Regal, quien fuera gerente general de NXT y con quien tiene también un gran pasado, pues Rob Van Dam le quitó el Campeonato Intercontinental WWF el 17 de marzo de 2022 en WrestleMania 18, Estas fueron sus palabras en una reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD:

► RVD habla de William Regal, sin tapujos

«Siempre tuve mucho respeto por él y lo consideraba más un maestro que un compañero, porque me hacía hacer cosas que normalmente no haría… Trabajé con William Regal en una lucha de WCW y recuerdo haberle aplicado una llave de muñeca, y él fue capaz de enseñarme y guiarme a través de una lucha donde me veía muy bien, saltando y haciendo tijeras de cabeza.

«Pero él me empujaba, y yo volvía a intentarlo. Boom, tal vez lo patearía o algo así, y esta vez, tal vez lo derribaría. No recuerdo exactamente qué era, pero aún estábamos en la llave de muñeca y trabajando aquí arriba en lugar de trabajar en el suelo. Parecía que seguíamos subiendo, y yo pensaba, ‘Wow, aprecio la perspectiva de este tipo de Inglaterra’, o lo que sea. Siempre lo respeté».