Karrion Kross: «¡Controlamos SmackDown!»

Durante el episodio de WWE SmackDown de 29 de marzo, The Final Testament hizo daño a The Pride en dos sentidos. Por un lado, Karrion Kross y Scarlett atacaron a Bobby Lashley y B-Fab tras bastidores. Por el otro, ese mismo ataque distrajo a The Street Profits en su combate clasificatorio y quedaron eliminados de la lucha por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE de WrestleMania 40. La buena noticia para todos sería que deberían enfrentarse en un choque de facciones en la gran cita.

The Final Testament attacks Bobby Lashley and B-Fab in their locker room, which Montez Ford and Angelo Dawkins see during the match… and they end up losing to Austin Theory and Grayson Waller, who will be in the As expected. #SmackDown pic.twitter.com/LGS0gWVmnQ — ` (@The4Gautam) March 30, 2024

► The Final Testament avisa a SmackDown

Pero antes Kross dedicó unas palabras a Lashley y compañía al término del programa en SmackDown Exclusive:

«Exactamente lo que dijiste. Funcionó, y ellos cayeron en ello. Tú, estás enfermo. Estás enfermo, pero por eso me gustas. [Voltea a la cámara] ¿Quieres algo? Te daré algo. Profits, Bobby, B-Fab, en la vida, no posees nada cuando alguien puede quitártelo. ¿Entiendes? Bobby, ¿quieres estar molesto por lo que pasó esta noche? Admítelo. Admítelo en tu corazón que te encantó lo que acaba de pasar. Porque no estabas en WrestleMania. ¿Qué, ibas a ser un asistente? ¿Ibas a llevarlos al ring? ¿Un ex campeón mundial convertido en asistente? ¿Estás bromeando? Ahora, nadie tiene nada. Ellos no van, tú no vas, nadie va. Ámalo, Bobby. Nadie tiene nada. Nosotros dominamos este lugar«.

Es de suponer que Karrion Kross, AOP y Scarlett lucharán contra Bobby Lashley, The Street Profits y B-Fab en «The Grandest Stage of Them All».

Veremos qué sucede en el próximo episodio de WWE SmackDown, que será el último antes del evento más grande del año en la WWE.

¿Qué facción te gustaría que consiga la victoria en WrestleMania 40?

EXCLUSIVE: After ruining @fightbobby and The Street Profits' chance to head to #WrestleMania, The Final Testament gloat how they run #SmackDown. pic.twitter.com/Q7P4G2Yji2 — WWE (@WWE) March 30, 2024