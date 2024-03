Pretty Deadly: «Ya vivimos nuestro ‘Momento WrestleMania'»

Pretty Deadly no tienen programada ninguna lucha para WrestleMania 40 pero dicen haber vivido ya en SmackDown ese ansiado «Momento WrestleMania».

Este fue durante el programa del 29 de marzo, cuando vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con la ayuda de Logan Paul.

LOOK OUT! It's @LoganPaul with those BRASS KNUCKLES! #SmackDown pic.twitter.com/0ytk9teIGu

No están en su mejor momento pero una victoria es una victoria y así lo celebraron Kit Wilson y Elton Prince al término del show en SmackDown Exclusive:

Elton Prince: «Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Quizás con un pastel de la victoria? [Toma un plato de cupcakes de alguien fuera de pantalla] Muchas gracias. ¿Qué es esto?».

Kit Wilson: «Horneé estos cupcakes con las lágrimas de los fans de Randy Orton. Horneé estos cupcakes con el sudor de la espalda de Kevin Owens mientras lo derrotaba limpiamente».

Byron Saxton señaló que Logan Paul ayudó al dúo a obtener la victoria.

EP: «¿Sabes qué? Hoy de todos los días, no voy a escuchar tu actitud negativa. ¿Crees que vas a venir a tratar de arruinarlo, tratar de quitárnoslo?».

KW: «Esto es pura vibra positiva. Mira, WrestleMania fue tan grande que no se pudo contener en una sola noche. Hicieron dos. Pero ahora, WrestleMania es tan grande que no se puede contener en dos noches porque ¡boom! Tuvimos nuestro momento de WrestleMania esta noche«.

EP: «Eso fue un momento de WrestleMania«.

KW: «¿Lo viste? ¡Sí, amigo!».

EP: «Ganar en WrestleMania dos semanas antes de WrestleMania. ¿Sabes qué tan genial es eso?».

KW: «Kevin Owens, Randy Orton. Los derrotamos».

EP: «¿Cuántas personas han hecho eso? No muchas. Estamos arriba».

Luego comieron los cupcakes y continuaron celebrando.

EXCLUSIVE: After their big win over @RandyOrton and @FightOwensFight, Pretty Deadly celebrate, stating they just had their "WrestleMania" moment. #SmackDown pic.twitter.com/Az5zP1Tkxh

— WWE (@WWE) March 30, 2024