Un Survival of the Fittest determinará nueva Campeona TBS

Actualmente, un oro en AEW carece de portadora. Willow Nightingale anunció durante la entrega de Dynamite de la semana pasada que por lesión debía dejar vacante el Campeonato TBS, además de apearse del torneo femenil de la Owen Hart Cup; segmento pregrabado de apenas un minuto, donde ni siquiera Nightingale estuvo sobre el ring, concediendo AEW escasa importancia a una presea que apela a su acuerdo televisivo, factor clave en el éxito que la acompaña.

Y ayer, durante Collision, y de manera tampoco muy ceremoniosa, la empresa dio cuenta del futuro del título. Vía Tony Schiavone, desveló que en las próximas semanas, habrá combates clasificatorios para conseguir plaza en la final de un Survival of the Fittest, a disputarse en el episodio de Dynamite del 1 de julio. Quien gane este cierre (en forma de lucha de seis bandas eliminatoria) será coronada nueva Campeona TBS. Schiavone no dio más detalles al respecto.

► El Survival of the Fittest llega a AEW

Y la otra gran noticia, aparte de que el Campeonato TBS volverá a tener portadora, es que por primera vez un Survival of the Fittest se disputará lugar bajo los focos de AEW, pues hablamos de una histórica justa adscrita a ROH.

Antes de la «Tony Khan Era», se celebraron en ROH 14 torneos Survival of the Fittest; el primero allá por 2004, que ganó un tal Bryan Danielson, y el último en 2021, con Bandido como vencedor. Desde la compra de Khan se han realizado cinco ediciones; la más reciente, estelar de Supercard of Honor dos semanas atrás, donde Athena retuvo el Campeonato Mundial Femenil ROH.