Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026

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Lucha Libre AAA se presentó el sábado 30 de mayo 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos al Grande Americano ganar la máscara del Original Grande Americano.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 30 de mayo vimos:

  1. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****)
  2. CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2)
  4. MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 6 de junio 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 6 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México. arena con capacidad para 17,599 aficionados.

  • La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Flammer, La Hiedra y Maravilla
  • Entrevista al Gerente General Rey Mysterio
Información del Evento
Fecha Sábado 6 de junio de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.
Capacidad 17, 599 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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