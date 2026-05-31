Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 30 de mayo 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos al Grande Americano ganar la máscara del Original Grande Americano.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 30 de mayo vimos:

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****) CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2) MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 6 de junio 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 6 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México. arena con capacidad para 17,599 aficionados.

La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Flammer, La Hiedra y Maravilla

Entrevista al Gerente General Rey Mysterio