Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 30 de mayo 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos al Grande Americano ganar la máscara del Original Grande Americano.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 30 de mayo vimos:
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****)
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2)
- MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)
- Rey Fénix destrona a Laredo Kid y se corona nuevo Campeón de Peso Crucero AAA
- Hijo del Vikingo destrona a Wagner y se corona nuevo Campeón Latinoamericano AAA
- War Raiders vencen a Psycho Clown y Pagano y se coronan como Campeones de Parejas AAA
- El Grande Americano vence al Original Grande Americano en lucha de máscaras
► Cartelera Lucha Libre AAA 6 de junio 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 6 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México. arena con capacidad para 17,599 aficionados.
- La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Flammer, La Hiedra y Maravilla
- Entrevista al Gerente General Rey Mysterio
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 6 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.
|Capacidad
|17, 599 espectadores