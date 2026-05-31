WWE presenta este domingo 31 de mayo de 2026 el evento Clash in Italy a realizarse en el Palasport Olimpico, en Torino, Italia.

► En el anterior PLE: WWE Backlash 2026

Bron Breakker venció a Seth Rollins con Spear ★★★½ CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams retuvo ante Sami Zayn con Trick Shot ★★½ Danhausen y Minihausen vencieron a The Miz y Kit Wilson con patada de Danhausen ★★½ Iyo Sky venció a Asuka con moonsault ★★★★ CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns retuvo ante Jacob Fatu con Spear ★★★★

► Cartelera WWE Clash in Italy

► ¿Dónde ver WWE Clash in Italy en vivo?

Fecha: domingo 31 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 12:00 PM Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix Panamá 1:00 PM Netflix Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix Venezuela, Bolivia 2:00 PM Netflix Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 3:00 PM Netflix Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 AM ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Chicago (CT) 1:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Nueva York (ET) 2:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited Canadá — Toronto / Montreal 2:00 PM Netflix Reino Unido — Londres 7:00 PM Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix Islas Canarias 7:00 PM Netflix India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix Filipinas (Manila) 2:00 AM (lunes) Netflix Japón (Tokio) 3:00 AM (lunes) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 5:00 AM (lunes) Netflix Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (lunes) Netflix

En Estados Unidos se transmite mediante ESPN App con ESPN Unlimited; internacionalmente, incluida Latinoamérica, se emite en Netflix.