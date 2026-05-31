WWE presenta este domingo 31 de mayo de 2026 el evento Clash in Italy a realizarse en el Palasport Olimpico, en Torino, Italia.
► En el anterior PLE: WWE Backlash 2026
- Bron Breakker venció a Seth Rollins con Spear ★★★½
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams retuvo ante Sami Zayn con Trick Shot ★★½
- Danhausen y Minihausen vencieron a The Miz y Kit Wilson con patada de Danhausen ★★½
- Iyo Sky venció a Asuka con moonsault ★★★★
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns retuvo ante Jacob Fatu con Spear ★★★★
► Cartelera WWE Clash in Italy
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO, TRIBAL COMBAT: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Rhea Ripley (c) vs. Jade Cargill.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Becky Lynch (c) vs. Sol Ruca.
- Oba Femi vs. Brock Lesnar.
► ¿Dónde ver WWE Clash in Italy en vivo?
Fecha: domingo 31 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|12:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|12:00 PM
|Netflix
|Panamá
|1:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|1:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|2:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|2:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|2:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|3:00 PM
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|3:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|11:00 AM
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Denver (MT)
|12:00 PM
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|1:00 PM
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|2:00 PM
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Canadá — Toronto / Montreal
|2:00 PM
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|7:00 PM
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|8:00 PM
|Netflix
|Islas Canarias
|7:00 PM
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|11:30 PM
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|2:00 AM (lunes)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|3:00 AM (lunes)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|5:00 AM (lunes)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|7:00 AM (lunes)
|Netflix
En Estados Unidos se transmite mediante ESPN App con ESPN Unlimited; internacionalmente, incluida Latinoamérica, se emite en Netflix.