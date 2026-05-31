WWE CLASH IN ITALY: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Clash in Italy | Cody Rhodes vs. Gunther

WWE presenta este domingo 31 de mayo de 2026 el evento Clash in Italy a realizarse en el Palasport Olimpico, en Torino, Italia.

► En el anterior PLE: WWE Backlash 2026

  1. Bron Breakker venció a Seth Rollins con Spear ★★★½
  2. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams retuvo ante Sami Zayn con Trick Shot ★★½
  3. Danhausen y Minihausen vencieron a The Miz y Kit Wilson con patada de Danhausen ★★½
  4. Iyo Sky venció a Asuka  con moonsault ★★★★
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns retuvo ante Jacob Fatu con Spear ★★★★

► Cartelera WWE Clash in Italy

Cobertura y resultados WWE Clash in Italy | Cody Rhodes vs. Gunther
WWE Clash in Italy.

► ¿Dónde ver WWE Clash in Italy en vivo?

Fecha: domingo 31 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Palasport Olimpico, en Torino, Italia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 12:00 PM Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix
Panamá 1:00 PM Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix
Venezuela, Bolivia 2:00 PM Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix
Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 3:00 PM Netflix
Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 AM ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Chicago (CT) 1:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Nueva York (ET) 2:00 PM ESPN App / ESPN Unlimited
Canadá — Toronto / Montreal 2:00 PM Netflix
Reino Unido — Londres 7:00 PM Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix
Islas Canarias 7:00 PM Netflix
India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix
Filipinas (Manila) 2:00 AM (lunes) Netflix
Japón (Tokio) 3:00 AM (lunes) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 5:00 AM (lunes) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (lunes) Netflix

En Estados Unidos se transmite mediante ESPN App con ESPN Unlimited; internacionalmente, incluida Latinoamérica, se emite en Netflix.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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