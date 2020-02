Después de su victoria del sábado por la noche en la revancha ante Deontay Wilder que le valió para coronarse como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo CMB, Tyson Fury volvió a llamar la atención del Universo WWE, y de inmediato recibió un reto de Braun Strowman poniendo su Campeonato Intercontinental en juego. Otras superestrellas también reaccionaron a su victoria, por lo que no podemos considerar al boxeador como alguien ajeno al imperio McMahon.

► ¿Una pista para Tyson Fury vs. King Corbin?

Antes de que surgiera el reto de Strowman, recordemos que el propio Tyson Fury manifestó su deseo de enfrentar a Brock Lesnar, a quien prometió acabarlo en 30 segundos. Sin embargo, Lesnar ya tiene su agenda ocupada en el corto plazo, pues enfrentará a Drew McIntyre por el Campeonato WWE en Wrestlemania 36.

Dado que Fury venció y se coronó Campeón, ahora se convierte en un potencial atractivo para que Vince McMahon saque su chequera y pueda traerlo de vuelta a WWE para un nuevo encuentro y, en el corto plazo, no existe un mejor escenario que Wrestlemania 36.

Hasta el momento, Tyson Fury no tiene una fecha concreta para su retorno a la WWE, o si es que volverá algún día, pero existen reportes de que se darían cambios en el cartel de Wrestlemania 36, generándose una mayor incertidumbre en el lado de SmackDown. Entonces, si es que existiera algún acuerdo para que Tyson Fury aparezca en el Show de Shows, lo más probable es que se enfrente a una superestrella de la marca azul.

Analizando un poco más a fondo, sabemos que Strowman puede ser una opción, no solo por el reto, sino por la historia previa entre ambos. Sin embargo, el sábado pasado el pugilista dejó una interesante pista durante su entrada al cuadrilátero.

Esta entrada se asemeja mucho a la de King Corbin, quien igualmente hace sus apariciones sentado en un trono con algunas personas cargando de este. Gary Cassidy, de Sportskeeda, hace una interesante publicación, producto de esta comparación.

King vs King Gypsy King vs King Corbin@Tyson_Fury vs @BaronCorbinWWE WBC World Heavyweight Champion vs Golden Gloves Winner This has to be a thing that happens somewhere down the line, right? pic.twitter.com/1lgTOyRcp0 — Gary Cassidy (@consciousgary) February 24, 2020

«Rey vs. Rey. Gipsy King vs. King Corbin. Tyson Fury vs. King Corbin. Campeón Mundial de Peso Completo CMB vs. Ganador del Guante de Oro. Esto tiene que ser algo que sucederá en algún momento, ¿Verdad?.»

Asumiendo que exista un acuerdo para que Fury aparezca nuevamente en WWE, programar este enfrentamiento no será muy difícil, ya que Corbin es particularmente bueno para calentar sus rivalidades y con esta en particular, fácilmente podría argumentar de que «solo él es el único Rey» o de que «Fury copió su entrada».

Si llega a darse el Tyson Fury vs. King Corbin, probablemente no presenciemos un encuentro espectacular, pero sí uno que pueda tener un desarrollo interesante y en el cual Corbin puede perder sin que su personaje sufra tanto. Ambos podrían enfrentarse solo usando sus puños, o bien en una lucha super libre, donde podríamos ver interferencia externa que alive la carga de los dos contendientes.

Baron Corbin challenging Tyson Fury to a boxing match, or a fist fight, at WrestleMania is definitely a thing that should happen. — Gary Cassidy (@consciousgary) February 24, 2020

«Baron Corbin retando a Tyson Fury en una pelea de box, o en una pelea de puñetazos en Wrestlemania, es definitivamente una cosa que debería suceder.«

Solo el tiempo lo dirá si Fury vuelve a WWE, y en caso de hacerlo, cuándo y a quién se enfrentará. De darse, esperemos que resulte mejor que lo visto en Crown Jewel.