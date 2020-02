Cuando un atleta viene de otro deporte a la lucha libre siempre es interesante que en ese deporte tuviera éxito, de esa forma puede saltarse unos cuantos pasos en los encordados, lo cual no podría haber hecho en la situación contraria. Tenemos como ejemplos a Ronda Rousey, Cain Velásquez o Tyson Fury. Todos ellos entraron a la primera plana de WWE nada más aparecer en la empresa porque son leyendas en sus respectivas disciplinas.

Después de su victoria de anoche en la revancha ante Deontay Wilder queremos centrarnos en el boxeador. Probablemente nada hubiera cambiado respecto a una futura nueva aventuar en el imperio McMahon, pero tras este triunfo no cabe duda de que su estatus ha subibo un nuevo escalón. Cuando vuelva a WWE, si es que lo hace, lo hará con la cabeza más en alto que nunca y dispuesto a acabar con cualquiera que tenga delante.

Veremos qué más sabemos próximamente de dicha cuestión, pero anoche «The Gipsy King» tuvo un encuentro con Triple H antes de su combate. Un encuentro que nos muestra la buena relación entre ambos, lo cual al mismo tiempo es una pista de que volverán a trabajar juntos. No obstante, no se trata tanto de eso como de las palabras que Fury dedicó al Jefe de Operaciones previo a su entrada al escenario para combatir de nuevo a Wilder.

Of course the Game is at #WilderFury2 🙌@TripleH and @StephMcMahon wish Tyson Fury good luck before the big fight 👏 pic.twitter.com/oq69RJGRJT

— WWE on BT Sport (@btsportwwe) February 23, 2020