Faltan seis semanas para WrestleMania 36 y hasta el momento tenemos solo dos luchas confirmadas: Drew McIntyre, quien retará a Brock Lesnar por el Campeonato WWE, y Charlotte Flair, quien aceptó el reto de Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT.

Hay una tercera lucha confirmada, pero a diferencia de las anteriores, falta definir una de las contendientes, ya que Becky Lynch se enfrentará a la que resulte ganadora de la lucha de seis mujeres en Elimination Chamber el 8 de marzo próximo. De este encuentro, la más opcionada a enfrentar a «The Man» es Shayna Baszler, con quien ya Lynch ha venido rivalizando.

► Algunas luchas rumoradas para WrestleMania 36 podrían cambiar

Según los informes previos, se rumora que los enfrentamientos entre Bray Wyatt vs.Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE, al igual que el de John Cena vs.Elias estaban programados para el cartel de WrestleMania 36 de este año, pero ahora estos podrían cambiar, según el último Wrestling Observer Radio, aunque sin confirmar cuáles serían los posibles nuevos encuentros.

«Los únicos dos encuentros que había escrito previamente y que habrían cambiado, porque no sé si es un cambio del 100%, son los de Bray Wyatt vs. Roman Reigns y John Cena vs. Elias. Pero creo hay alrededor de 5 o 6 encuentros que han cambiado, pero las otras son luchas que aún no había informado».

Meltzer también especuló que Lacey Evans podría reemplazar a Naomi y enfrentarse a Bayley en WrestleMania 36. También afirmó que la mayoría de los cambios podrían ocurrir en el lado de SmackDown.

«Diría que cada encuentro en el lado de SmackDown va a cambiar o está a punto de cambiar. No creo que haya uno que sea fijo, en lo que respecta a WrestleMania. Escuché por primera vez que … como si todo estuviera en el aire en SmackDown y luego escuché lo mismo de otras personas. No tengo un nuevo cartel pero sé que esos 2 encuentros que mencioné estarían fuera o en este momento, es como si estuvieran fuera«.

Otras luchas que también podrían cambiar y que no fueron mencionados en el último informe de Meltzer, son los relacionados al Campeonato Intercontinental WWE, más aún que Braun Strowman retó a Tyson Fury y dado que el pugilista venció anoche, quizás Vince McMahon se anime a sacar su chequera para una revancha entre ambos.

En una apreciación más personal, otros encuentros que podrían cambiar con respecto a lo rumorado podrían involucrar el Campeonato de Parejas SmackDown, el Campeonato Femenil de Parejas (donde podrían incluirse una o varias parejas de la división femenil de la marca azul) y el Campeonato Femenil SmackDown, donde parece que Naomi cada vez tendría menos sentido, debido a que esta se enfrentará a Bayley en Super ShowDown este jueves. Lo último podría alimentar el encuentro entre Bayley y Sasha Banks, considerando que esta última está cerca a su recuperación total.

En relación a los dos encuentros de la rama varonil cuyo cambio se rumora, Meltzer aún no tiene claro a quién podrían enfrentarse Bray Wyatt o John Cena, por lo que será interesante ver qué sucede entre ahora y el 5 de abril próximo. Goldberg podría entrar en la ecuación para rivalizar, ya sea con Roman Reigns o con John Cena, dependiendo de su resultado en Arabia Saudita. Cena, podría finalmente anunciar que irá tras su Campeonato número 17 en el Show de Shows.

Es posible que en el transcurso de la próxima semana, luego del resultado de Super ShowDown 2020 y la aparición de John Cena al día siguiente en SmackDown, el panorama esté un poco más claro de cara a Wrestlemania 36.