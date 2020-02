La última vez que vimos a Sasha Banks en un ring fue el pasado 3 de enero en SmackDown cuando participó en un encuentro de triple amenaza por parejas contra los equipos de Alexa Bliss y Nikki Cross y de Dana Brooke y Lacey Evans.

«La jefa» había sido inicialmente fue confirmada para Royal Rumble 2020, pero no participó del mismo debido a una lesión en su tobillo, que también le ha impedido su aparición en televisión, cuando estaba rivalizando con Lacey Evans, en un tema que lo habían llevado al plano personal inclusive.

Hace pocos días, Banks apareció en el podcast «After The Bell» de Corey Graves y declaró que está al 100%, pero necesita estar 125% para volver a la acción.

«Si ustedes miraron Friday Night SmackDown hace un par de semanas, la malvada madre, una madre que no es modelo, Lacey Evans me hizo tropezar entre bastidores y me lastimó el tobillo. ¡Apenas puedo caminar! Es terrible. Soy una persona que siempre quiere estar al 125%. En este momento, estoy al 100%. Entonces, ustedes tienen que esperar.»

La superestrella de SmackDown respondió recientemente a un fanático en Twitter e insinuó que está casi lista para regresar.

Originalmente, Banks publicó un tuit, haciendo notar que estaba presente en la arena donde se desarrolló SmackDown anoche y elogiando el encuentro no televisado entre Apollo Crews y Gran Metalik antes de la transmisión en vivo.

The show before the show @WWEApollo vs @WWEGranMetalik was so awesome tonight! It’s one to see #SmackDown

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) February 22, 2020