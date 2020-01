Sasha Banks no lucha desde el 3 de enero cuando participó en un encuentro de triple amenaza por parejas contra los equipos de Alexa Bliss y Nikki Cross y de Dana Brooke y Lacey Evans. Aunque no estuvo confirmada para la batalla campal femenil de este domingo en Royal Rumble, Bayley expresó su deseo de que ella lo pudiera ganar, si es que lograba recuperarse de la lesión que le ha impedido luchar.

Sin embargo, como ya conocemos, Sasha Banks no apareció en el evento, ni en la batalla campal femenil, ni para ayudar o interferir en la posterior lucha que protagonizaron Bayley y Lacey Evans por el Campeonato Femenil SmackDown.

► Sasha Banks no recibió el alta médica para competir

Como ya conocemos, Charlotte Flair surgió como la ganadora de la batalla campal femenil en Royal Rumble después de eliminar al final a Shayna Baszler, quien entró en el lugar número 30 y era la gran favorita a ganarlo; sin embargo, además de algunas apariciones sorpresivas como Beth Phoenix, Naomi, Santina y Mighty Molly, y las superestrellas de NXT, la otra sorpresa fue la no aparición de Sasha Banks entre las treinta.

Fightful Select tuvo una actualización sobre la ausencia de «La jefa» inmediatamente después de que culminó dicho encuentro. El informe indica que Banks no tuvo el alta médica por parte de WWE para competir. No obstante, no existen mayores detalles sobre su lesión. Esto es lo que dice el informe:

«Al preguntar por qué Sasha Banks no estaba en el Royal Rumble de esta noche, Fightful fue informado de que no estaba autorizada para competir. No ha luchado desde el 3 de enero pasado. No nos dijeron la lesión específica o la gravedad de la lesión, ni siquiera cuándo se espera que regrese.»

La última aparición televisiva de Sasha Banks fue en el episodio de SmackDown del 17 de enero pasado, donde no luchó. Habrá que estar pendientes en los siguientes días para tener un poco más de claridad sobre su futuro inmediato, pero esperamos que pueda estar recuperada para que pueda competir en WrestleMania 36.