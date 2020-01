Royal Rumble 2020: El regreso de EDGE y otras sorpresas

La noche de ayer en el Royal Rumble 2020, escuchamos una melodiosa voz que nos decía una frase que de vez en cuando retumbaba subconsciente: «You Think You Know Me?!»

Todo pasó a ocurrir en cámara lenta, y de repente, el tiempo se detuvo. De una densa nube de humo salía saltando una figura muy recordada por todos nosotros: la de la Superestrella categoría R, EDGE.

► El regreso de Edge

Sí, el mismo hombre que en abril de 2011 tuvo que retirarse de los encordados por una grave lesión en el cuello que amenazó con dejarlo parapléjico, le dijo al mundo que siguió el ejemplo de Daniel Bryan y logró su misma hazaña, una que parecía imposible: obtener el alta médica de WWE.

Trató por izquierda y por derecha de regatear los rumores de su regreso, pero es que la información que daba Mike Johnson de Pro Wrestling Insider era tan detallada, que era un secreto a voces. No por ello los fans no han dejado de emocionarse, la gran mayoría, hasta las lágrimas. El rostro de Edge también dejaba ver que estaba a punto de quebrarse y llorar.

El momento en que la tierra se detuvo. El momento en que EDGE regresó a WWE.#RRumbleCL

Entró en el número 21 y los participantes que estaban sobre el encordado, literalmente, quedaron en blanco. Nadie se movía. Bueno, exceptos los fans, que saltaban como locos. Tuvo la oportunidad de eliminar a AJ Styles, a Luke Gallows y a Randy Orton, a quien traicionó luego de que ambos se unieran recordando su etapa como compañeros en el equipo Rated-RKO.

Fue eliminado de número 28 por Roman Reigns, cuando Roman intentó ejecutar su versión de la Spear a Edge, pero este fue más rápido, saltó por encima de El Perrote y lo mandó contra las sogas. Luego, Edge buscó una nueva lanza, pero Roman se movió y le pateó en el pecho. Finalmente lo tomó del pantalón y a volar.

MVP también hizo su regreso a WWE. Su última lucha había sido el 30 de noviembre de 2010, si bien recientemente había aparecido en las pantallas televisivas de la empresa, como en la celebración del Raw mil. De NXT aparecieron por sorpresa Keith Lee, quien dio una brutal batalla a Brock Lesnar, y Matt Riddle, quien fue eliminado por King Corbin.