Sasha Banks no lucha desde el 3 de enero cuando participó en un encuentro de triple amenaza por parejas contra los equipos de Alexa Bliss y Nikki Cross y de Dana Brooke y Lacey Evans. Aunque inicialmente fue confirmada para Royal Rumble 2020, «La jefa» no participó del mismo debido a una lesión.

Aún no sabemos la magnitud de la lesión de Banks ni el tiempo que estará fuera de acción, la superestrella confirmó que su lesión es en el tobillo.

A pesar de ser un miembro clave de la división femenina de la WWE en los últimos años, Sasha Banks todavía nunca ha competido en un combate uno a uno en WrestleMania. En el 2016, participó en una lucha de Triple Amenaza contra Charlotte Flair y Becky Lynch para el Campeonato Femenil recientemente presentado en WrestleMania 32, mientras que en Wrestlemania 33 se enfrentó a Flair, Bayley y Nia Jax en un combate de cuatro esquinas por el Campeonato femenil Raw.

Al año siguiente, Banks participó en el Batalla campal femenil en el kickoff de WrestleMania 34, y junto con Bayley, perdió los títulos de pareja femenil ante The IIconics en un combate entre cuatro equipos en WrestleMania 35.

► Lo que Sasha Banks quiere hacer en Wrestlemania 36

Aunque faltan algunas semanas para el magno evento, esperamos que la lesión no sea un impedimento para que Sasha Banks pueda formar parte; sin embargo, «La jefa» habló con Corey Graves en el Podcast After the Bell, y dio su razonamiento de por qué quiere aparecer en el kickoff de WrestleMania 36, ​​en lugar de formar parte del evento principal.

Banks también agregó que le gustaría estar en el kickoff de Wrestlemania este año porque lo considera muy largo, e igual recibiría la misma cantidad de dinero independientemente del momento en que luche dentro del PPV.

«Sabes que WrestleMania es tan largo. En todo caso, espero que estemos en el pre-show solo para poder hacerlo rápido. Probablemente ganaré la misma cantidad de dinero … De eso se trata. Quiero ganar la mayor cantidad de dinero, quiero estar en el pre-show para poder salir de allí. Es un día largo y largo, probablemente estaremos allí desde las 8 AM hasta las 2 AM de la mañana del día siguiente. Así que me tengo que ir pronto. Tengo que dormir bien.«

En el mismo Podcast, la Superestrella de SmackDown también explicó que planea usar «el atuendo más bomba» mientras apoya a Bayley en su lucha por el Campeonato Femenil SmackDown en Wrestlemania 36 contra «alguna perdedora».