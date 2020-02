Mucho se ha hablado de la lesión que sacó a Sasha Banks del Royal Rumble 2020. Ahora, ella niega que fuera a participar en dicha contienda, y también revela la que sería su verdadera lesión, que no la dejaría caminar.

► La lesión de Sasha Banks

Si bien se sospechaba de una conmoción cerebral, en entrevista con Corey Graves para After the Bell, señaló:

«Si vieron hace un par de semanas WWE SmackDown el viernes por la noche, pudieron ver cómo la malvada, y para nada modelo a seguir, Lacey Evans, que también es una terrible madre, me hizo tropezar detrás del escenario y me lastimó el tobillo. Apenas puedo caminar bien. Es terrible.

«Soy una persona que siempre quiere estar al 125 por cierto, y en este momento, estoy solamente al 100 por ciento. Ustedes simplemente tienen que esperar. Es inaceptable. Estoy al 100 por ciento. Necesito estar al 125 por ciento. Me estoy tomando mi tiempo para poder ser más grande y mejor que nunca».

Por otra parte, Banks parece haber confirmado que no tendrá una importante participación en WrestleMania 36, si bien los rumores indican que enfrentaría a Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown. ¿Cambio de planes?

«Honestamente, ni si quiera se suponía que luchara en el Royal Rumble porque yo soy una líder. Quiero darle a las chicas otras oportunidades. No quería ganar esa lucha, porque no quería elegir como rival a mi mejor amiga. Ni tampoco me hubiera gustado elegir a Becky Lynch, porque no quiero ir a Raw.

«De cualquier forma, no iba a estar en el Royal Rumble, y Bayley me pidió que no saliera para su lucha, porque quería mostrarle a la gente que no necesitaba mi ayuda. Así que la respeto. Somos modelos a seguir y líderes por una razón, y otra chica tuvo una oportunidad porque yo no estuve en el Royal Rumble. Así que fue genial verla. Estoy muy bendecida. Soy increíble. Soy asombrosa«.