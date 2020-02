Divertida anécdota de Brock Lesnar contada por Corey Graves

En los últimos años, la imagen de bestia encarnada que tiene Brock Lesnar se ha visto un poco suavizada, tanto en televisión, como en la vida real.

Y ahora, Corey Graves ayuda a desmitificar el mito de que Brock Lesnar no tiene corazón, algo que él ya ha dejado en claro compartiendo con niños, saludando a las personas y hasta bailando el tema de MVP, entre otros apuntes.

►Una curiosa anécdota de Brock Lesnar

Recordando cómo Raw tuvo que ser cancelado en enero de 2015 a causa de una fuerte nevada en Hartford, Connecticut, Graves recordó lo que ocurrió esa noche y contó una anécdota con Lesnar en su podcast After The Bell:

«De un momento a otro, me encontré en una sala de conferencias sentado en silencio con Brock. Ninguno de nosotros sabía qué hacer, hasta el punto de que estaba tan aterrado de verlo a él en persona, de igual firma como había estado durante años aterrado de verlo en televisión. Así que hice lo que cualquier otro hombre haría en esa situación, le hice un cumplido a la bestia por su chaqueta.

«Esto llevó a un pequeño intercambio sorprendentemente divertido y una conversación con Brock Lesnar, quien esa coyuntura en particular, no decidió despedazarme miembro por miembro, por suerte. El show fue muy interesante. Transmitieron la lucha del Royal Rumble completa de la noche anterior. Se emitieron también unas pocas entrevistas en Backstage con Roman y Brock y algunos otros, y supuestamente, el ahora Campeón WWE, pagó una cantidad significativa de dinero para mantener el bar abierto de par en par, para asegurarse de que todos lo pasaran lo mejor posible en esta situación horrible.

«Yo, por supuesto, me quedé en un hotel completamente diferente al de Brock, así que no pude disfrutar de ese bar abierto, pero eso me llevó a encontrar el único establecimiento abierto en el pintoresco Stamford, Connecticut, a la mañana de ese martes siguiente, y allí junto a dos de los 3 miembros de The Shield, nos aseguramos que ninguna de esas cervezas de dicho establecimiento fuera desperdiciada. ¡Qué día! No todos los malos recuerdos vinieron de esa tormenta de nieve. Esperemos que Raw nunca vuelva a cancelarse».