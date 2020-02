No suele hablarse de que Kazuchika Okada pueda firmar con WWE porque al mismo tiempo que no existen informes que insinúen siquiera que es una posibilidad no parece que pueda darse. La situación es tal que la última vez que los relacionamos fue cuando 2018 la empresa lanzó un anuncio centrado en la palabra «caos» para SAnitY. Porque CHAOS es el nombre de la facción de la que forma parte el luchador japonés y aprovechó para burlarse, como también lo hacen Will Ospreay, Hirooki Goto o Tomohiro Ishii. El líder original del grupo era Shinsuke Nakamura.

No hubo nada más en estos casi dos años. Al menos hasta ahora. Avisamos de que no podemos tomarlo como nada más que un rumor debido a la fuente pero es ciertamente interesante el informe que pone sobre la mesa como para pasarlo por alto.

Per a source, Triple H has made it his "personal mission" to sign NJPW's Kazuchika Okada when his current contract is up.

Triple H is said to follow Okada's work closely and has shown it to others in the company.https://t.co/2Pu8XV7c49https://t.co/h0ckZvEHrh#NJPW #WWE

