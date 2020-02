Es un hecho conocido: aunque lo nieguen, a Vince McMahon le preocupa AEW. Y, de hecho, le preocupó desde el principio, puesto que ahora Chris Jericho acaba de revelar que el mandamás de WWE le pidió que buscara cancelar su contrato con ellos. Tal vez por eso debería vender ya WWE.

► Vince McMahon a Chris Jericho

Así lo reveló Le Champion, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, en un reciente episodio de su podcast Talk Is Jericho.

«No estoy en AEW porque sea un rebelde. Estoy con AEW porque Vince me dijo ‘ve’. Y luego, cuando fui a AEW, me dijo: ‘¿Firmaste el contrato?’ Y le dije:: ‘Bueno… pues sí’. Y él me respondió: ‘¿Puedes salirte de ese contrato?’ Y yo le dije: ‘¡No! ¡Me dijiste que lo firmara!’

«Pero Vince tuvo la oportunidad de detenerme como la tuvo con Scott Hall (cuando se fue a WCW), lo cual es muy interesante para mí, porque 23 años después, cometió el mismo error. Amo a Vince».

Esto no es la primera vez que Jericho lo comenta, y para alegría o desdicha de los fans, Jericho no es la única persona que dice que Vince cometió un error. Dave Meltzer también mencionó la palabra «error» y esto comentó en el pasado Huguito Savinovich:

«La salida de Chris Jericho de WWE es una de esas cosas que sigue afectando a Vince y creo que es por eso que firmó la renovación de Randy Orton de inmediato. Porque Randy Orton estaba presionando en plan: ‘Si no me renuevas me convertiré en agente libre y Khan me va a dar todo este dinero’.

«Vince todavía está obsesionado con no haberle hecho una mejor oferta a Jericho y no volverá a cometer el mismo error. Conozco a Vince. Es un visionario y no volverá a cometer el mismo error no dando a los luchadores el trato que debe antes de que Khan y Cody los atrapen».