WWE ha anunciado el regreso de John Cena para este 28 de febrero, un día después de Super ShowDown 2020, siendo esta la primera vez que el luchador/actor aparece en la televisión de la WWE desde el programa Raw Reunion en julio de 2019.

Cena tuvo un tranquilo 2019 en la WWE, después de haber hecho algunas apariciones esporádicas, siendo la más importante las de WrestleMania 35, donde tuvo un segmento con Elias. Luchó solo ocho veces en la WWE el año pasado, dos de las cuales fueron en Raw, mientras que también formó parte de la edición del 1 de enero de SmackDown, donde hizo equipo con Becky Lynch.

► Posibles rivales para John Cena en Wrestlemania

No estamos muy seguros de lo que John Cena hará en SmackDown a finales de este mes, y si bien podría ser un seguro por si las superestrellas de la marca azul se vuelven a retrasar en su vuelo de retorno desde Arabia Saudita que motivaron una serie de teorías de conspiración, estamos bastante seguros de que tendrá algo que ver con WrestleMania 36.

Dado que Cena regresará a la marca azul, y asumiendo que vaya a participar en el magno evento, podríamos especular con un listado de cinco posibles rivales para John Cena en WrestleMania 36.

5. ELIAS

Tal vez sería la rivalidad menos llamativa para Cena, pero considerando el segmento que tuvieron en Wrestlemania 35, parecería una opción viable (desde el punto de vista creativo) que se de este encuentro, donde el guitarrista buscará desquitarse de Cena, y quizás realizar un cambio a rudo en el proceso, sin requerir mayor desarrollo para esta historia.

4. KING CORBIN

Seguramente, luego de Super ShowDown, seguramente Corbin y Reigns irán en direcciones diferentes y, aunque parece que estuviera confirmado para Elimination Chamber en la lucha por definir al retador número uno al Campeonato Universal WWE, el «Rey» no tendría una rivalidad definida para Wrestlemania 36.

Asumiendo que Reigns vaya contra Wyatt, Corbin bien puede rivalizar contra Daniel Bryan, o John Cena. De ser este último, podríamos asumir que Bryan rivalizaría contra Nakamura o sería un contendiente al Campeonato Intercontinental. Mucho dependerá de cómo WWE juegue sus cartas.

En todo caso, la lucha entre Cena y Corbin no luce, a priori, muy atractiva y el desarrollo de una rivalidad entre ambos dependerá de cómo esté el calendario del ahora actor en las próximas semanas. No obstante, Corbin puede venderse como el hombre que «retirará leyendas», teniendo en cuenta que derrotó a Kurt Angle en su última lucha en Wrestlemania 35.

3. DANIEL BRYAN

La (aparente) nueva actitud de Daniel Bryan mostrada en el último Friday Night SmackDown después de rivalizar con The Fiend hace suponer que no será un consentido en toda la expresión de la palabra; quizás tampoco regrese a ser un rudo, pero podría ser un individuo de muy poca paciencia y que seguramente contraste con Cena y choquen frente a frente, y reaviven una nueva rivalidad entre ambos.

Daniel Bryan es un luchador capaz de dar buenos espectáculos contra cualquiera del elenco de WWE, y una lucha contra Cena puede ser un buen atractivo para los fanáticos.

2. GOLDBERG

Esta sería una lucha inédita, pero muy mediática y llamativa para un evento como Wrestlemania, la cual cuenta con una buena probabilidad de darse, si la situación de Goldberg va más allá de su encuentro en Elimination Chamber, gane o pierda contra Wyatt.

Si Goldberg pierde, Wyatt probablemente defienda su título ante Roman Reigns (que es lo que se rumora) y Bryan rivalizaría con Corbin, en un intercambio de rivalidades. Eso lo dejaría sin rival para Wrestlemania 36 y allí puede encajar perfectamente John Cena, considerando que no hay muchas más oportunidades de tener una lucha de ensueño de semejante magnitud.

Si Goldberg gana, Cena, en cambio, tendría una oportunidad para retarlo por el Campeonato Universal WWE, colándose de alguna manera en la lucha dentro de la cámara de eliminación para poder ganarlo (ya hubo un antecedente con Edge en No Way Out 2009), de esa manera iría en búsqueda de romper el empate de 16 Campeonatos que comparte con Ric Flair. De hecho, la persona que podría quedar excluida dentro de la referida lucha en Elimination Chamber podría ser Robert Roode.

Esta lucha, quizás no vaya a durar mucho tiempo, pero podría ser beneficioso para el propio Cena teniendo en cuenta que no lucha desde hace más de un año.

1. BRAY WYATT

Wrestlemania 36 es en Tampa, lugar donde John Cena reside actualmente, y este es un buen momento para promocionar un encuentro titular que implicaría romper el récord de mayor número de Campeonatos que comparte con Ric Flair, y qué mejor que contra Bray Wyatt con quien han tenido mucha historia en el pasado, siendo los encuentros mas relevantes, el que sostuvieron en Wrestlemania 30 y cuando Wyatt le quitó el título en su reinado número 16 en Elimination Chamber 2017.

Evidentemente, para que esta situación se dé, Wyatt debe derrotar a Goldberg en Super ShowDown 2020, y Cena debería participar y ganar la lucha de seis hombres en Elimination Chamber 2020, lo cual sería posible si se cuela en lugar de alguno de los participantes que aparecieron en el anuncio, siendo Roode el más probable. Eso dejaría plantada la semilla para un nuevo encuentro entre ambos, con el Campeonato Universal WWE en juego.

Wyatt, con su nuevo personaje de The Fiend, puede tranquilamente desarrollarse como el hombre que ha sometido a otras leyendas como Mick Foley o Kane, y a luchadores de la talla de Seth Rollins y Daniel Bryan; mientras tanto, Cena bien podría hacerle frente con la consigna de detener su paso destructivo en WWE.