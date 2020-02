Tendencia mundial en Twitter como pocas veces se ha visto en los últimos años, Tyson Fury y Deontay Wilder disputaron ayer su esperada revancha en Las Vegas por el Campeonato de Peso Completo WBC, y «The Gipsy King» logró imponerse por KO técnico a su rival en el séptimo asalto para conquistar este cetro, convirtiéndose en el segundo boxeador de peso completo en portar todos los grandes títulos de las más importantes organizaciones de este deporte.

Una vuelta de Fury al cuadrilátero seguida muy de cerca por WWE. Así, pudo verse a Triple H y Stephanie McMahon acudir al MGM Grand Garden Arena para mostrar su apoyo al púgil, como el propio «The Game» reveló esta semana bajo una entrevista y Tony Maglio reportó horas antes de la gran pelea.

Am told Triple H flying out to Vegas to join Tyson Fury in his locker room. Fury does not currently have WWE appearances or matches contracted.

