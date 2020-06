Triple H dio las gracias a Sasha Banks y Bayley tras NXT

El Campeonato Femenil de Parejas WWE fue defendido por segunda vez en un episodio de NXT la pasada noche. Tegan Nox y Shotzi Blackheart, dos de las luchadoras de la marca dorada con mayor candencia, sirvieron de retadoras a Sasha Banks y Bayley, pero estas volvieron a tirar de experiencia y artimañas para conservar las correas. Y de nuevo, con Banks de ejecutora y principal ariete, haciendo rendir a Blackheart con su Bank Statement.

Una implicación de las otrora competidoras de NXT que entusiasmó a Triple H, quien compartió foto en redes sociales con las hoy consolidadas estrellas del elenco principal.

No matter how far you go or how successful you become, you can always come home.

Thank you @SashaBanksWWE and @itsBayleyWWE for bringing your shine to @WWENXT. #WeAreNXT #Proud pic.twitter.com/ZfEJSoiZuQ