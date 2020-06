Santos Escobar desveló el nombre de su facción en NXT

Para bien o para mal (principalmente para mal), WWE siempre está en boga. Y uno de los temas que suscitó un interesante debate en los últimos días fue el nuevo alias luchístico de Jorge Bolly, conocido hasta entonces como El Hijo del Fantasma, quien durante el show de NXT del pasado miércoles, se quitó su máscara y anunció al mundo que a partir de ahora debían llamarlo Santos Escobar; con facción a su cargo y paso al bando rudo incluido tras coronarse Campeón de Peso Crucero, para oprobio de Drake Maverick, su rival en la final del torneo.

Pero ayer, durante el último capítulo de la marca dorada, el mexicano reveló algo más del misterioso grupo que secundan Raúl Mendoza y Joaquin Wilde: su nombre.

El Legado Del Fantasma is here in #WWENXT pic.twitter.com/5wgnp4562R

Denominación que parece sacada de la saga James Bond o de algún cómic de superhéroes, y que al menos, no tumba por completo esa gloriosa herencia luchística. Pero a quien parece importarle poco las designaciones es a Maverick, quien quiso cobrarse su venganza e intentó él solito despachar a Escobar, Mendoza y Wilde. No lo hizo mal el antiguo Gerente General de 205 Live, sin embargo, finalmente salió del Performance Center en ambulancia tras recibir un Phantom Driver sobre una mesa.

Guts will only get you so far against @EscobarWWE @RaulMendozaWWE & @joaquinwilde_. #WWENXT @WWEMaverick pic.twitter.com/vc2tmi576T

— WWE (@WWE) June 18, 2020