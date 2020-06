Quién inducirá a The Undertaker al Salón de la Fama de WWE es una pregunta que seguro que muchos fans se han hecho muchas veces, especialmente a medida que se acerca el fin de su carrera, el cual podría haberse dado unos meses atrás. Pero hasta ahora no ha habido una respuesta oficial. No es sorprendente precisamente porque el veterano luchador ha continuado en acción y quienes reciben ese honor suelen estar retirados. Es verdad que en ocasiones, como Bill Goldberg, vuelven a los encordados a posteriori, pero no es lo habitual. Y parece que no lo será tampoco con Taker.

► ¿Quién inducirá a The Undertaker al WWE Hall of Fame?

No existe respuesta oficial pero El Enterrador sí tiene algo que decir al respecto; de hecho, algo realmente interesante: ya tiene alguien en mente. La mala noticia ahora mismo es que todavía no revela a quien es esa persona, por lo que solo se puede especular con algunos nombres con los que sabemos que tiene una gran relación. Antes de hacerlo, esto comentó el futuro Hall of Famer en una reciente entrevista con TV Insider:

"Tengo una idea. Pero por ahora la voy a mantener para mí. Creo que no tendré que tomar una decisión pronto. No quiero decirlo antes de tiempo porque no quiero que ponga una excusa para no hacerlo".

Con estas palabras indica además que no tiene previsto entrar pronto al salón, es decir, no tiene previsto retirarse pronto. En cuanto al último comentario, viene con humor por lo que es alguien con tiene muy buena relación. Especulando, el nombre que le viene a mente a cualquiera es Kane. O quizá su esposa, Michelle McCool. Por ahora, como dice el propio Enterrador, es pronto para hablar de ello y él prefiere no decir nada.