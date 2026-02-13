El luchador de TNA Trey Miguel habla de regresar tras no poder firmar con AEW, NXT, la X-Division, No Surrender 2026, The Rascalz, cine de terror y mucho más. Todo ello en el pódcast Battleground a falta de horas para el nuevo PPV de la promotora.

► En palabras de Trey Miguel

“El corazón” de la X-Division

“Es una buena pregunta… y no sé si alguna vez lo sentí realmente. La segunda vez que tuve el campeonato, estaba muy enfocado en sacar un lado diferente de mí porque hicimos el heel turn. Eso era algo que nunca había mostrado en televisión. A partir de ahí fue un aprendizaje constante, porque en TV nunca lo había hecho. En las indies sí, pero solo de vez en cuando. Estaba tan centrado en ser estudiante del oficio en ese punto, que no puedo decirte que alguna vez me sintiera ‘el corazón’ de la X-Division. Yo solo intentaba estar a la altura de ser campeón de la X-Division y de lo que eso implicaba. Estoy muy orgulloso del reinado que tuve en ese segundo periodo, y de poder hacer por primera vez historias muy buenas. Chris Sabin me enseñó muchísimo. Creo que algunos de mis mejores combates como campeón fueron con él, y esa es una de mis rivalidades favoritas para volver a revisitar. Espero que no sea una respuesta decepcionante, pero no sé si alguna vez lo sentí.”

El cambio «interno»

“Durante mucho tiempo… y no quiero que suene mal… pero empecé a sentirme realmente como en casa en TNA. Yo tenía a Zach (Zachary Wentz) conmigo. Antes de llegar a TNA éramos pareja, mejores amigos, hermanos… vivíamos juntos. Luego hubo esa etapa en la que él y Wes (o él y Dezmond Xavier) se fueron a NXT, y yo tuve que encontrar mi sitio por mi cuenta. Fue gracias a parte del mentorazgo que recibí, entrenando con Alex Shelley con regularidad, y convirtiéndome en un estudiante del oficio. Cuando Zach volvió —que coincide más o menos con hace dos años— sentí que ya había construido una base lo bastante sólida como luchador individual. Y al volver a invitarlo a ese mundo… fue como si por fin hubiera juntado todas las piezas».

Un solo combate suyo para saber quién es

“Against All Odds 2020… ¿o 2021? Da igual si fue 21 o 22, pero fue el combate con Mike Bailey por el Campeonato de la X-Division. Es de esos combates de los que nunca he estado más orgulloso: del trabajo en individual, de la historia que ayudé a contar y de la reacción que recibí del presidente en ese momento. En ese entonces era Scott D’Amore, y yo siempre he tenido una relación muy cercana con Scott. Scott me conoce desde que tenía 15 años. Y siempre tuve la sensación de que Scott no me tomaba tan en serio… y no lo digo para faltarle al respeto, pero yo sé quién era yo entre bastidores: era un crío. No siempre fui el Trey más profesional o más maduro que podría haber sido. Y yo siempre había luchado un poco para complacerme a mí mismo, si tiene sentido. Siempre quería que los fans lo disfrutaran, pero no era muy bueno contando historias. Y esa noche Mike Bailey y yo nos sentamos y dijimos: ‘vamos a pensar una historia y vamos a contar una buena lo mejor que podamos’. Nuestro objetivo era sacar 5 estrellas de… se me fue el nombre… Dave Meltzer. Queríamos lograr algo bueno esa noche. Nunca voy a olvidar volver a la zona de guerrilla después del combate, y por la actitud de Scott pude notar que por fin le había demostrado que puedo hacerlo de verdad, que me lo tomo en serio y que soy serio con el puesto que me han dado.”

La X-Division en 2026

“Mientras tengas a Leon (Slater) como la cara de eso, siento que está en grandes manos. Acaba de superar mi récord como cuarto reinado más largo. Leon es un luchador especial y un campeón especial. Yo me llamaba a mí mismo ‘campeón generacional’ cuando era heel, pero era para fastidiar a la gente… porque en realidad hacía combates cobardes y era un personaje. Pero de verdad creo que eso es lo que Leon sí encarna. Y mientras veamos el Campeonato de la X-Division defenderse en WWE y aparecer en sus programas —no solo en NXT, también en SmackDown y de gira— está haciendo cosas que yo jamás habría imaginado posibles cuando yo era campeón. De verdad creo que está en las mejores manos en las que ha estado nunca. Hasta escribí en Twitter hace poco que creo que Leon va a acabar siendo el mejor campeón de la X-Division de la historia. Alguien comentó: ‘después de AJ Styles’… y yo respondí: ‘he dicho lo que he dicho’. Es increíble. Y fuera del ring es de las personas más amables, y es un gran estudiante de esto. Es muy joven… demasiado joven para lo bueno que es, no tiene sentido. Hay muy poca gente con la que luche que me desafíe la cabeza para mejor. Cada vez que trabajo con él, yo puedo proponer algo, pero cuando él cree que puede elevarlo, lo dice, yo le sigo… y siempre funciona. Tiene una forma especial de pensar la lucha y luego salir ahí y comprometerse con eso. Ese Swanton 450 como remate es de lo más bonito que he visto en mi vida: es el ‘beso del chef’ para cada combate que hace.”

At 204 days, @LEONSLATER_ has overtaken @TheTreyMiguel to become the fourth longest reigning X-Division Champion of all-time! pic.twitter.com/AE3Ie7kcel — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 9, 2026

Pregunta “divertida”: ¿qué saga de terror y cuánto sobrevives?

“Seguro que ya asumes que diría Halloween, ¿no? Siempre ha sido mi favorita, siempre lo será. Hace como 3 años, en Halloween Horror Nights, hicieron por primera vez una casa del terror de Michael Myers. Yo iba encantado con todo… hasta que llegamos a la última sala. Era una sala enorme llena de espejos con como 22 estatuas de Michael, todas de Halloween 2. Zach ya iba por delante, y la mujer de Dez y yo intentábamos alcanzarlos, pero ya se habían ido. Cuando crucé la cortina y vi aquello, me quedé congelado. Pensé: ‘¿cuál de estos va a saltar? ¿cuál va a moverse?’. Y cuando pasó… me caí al suelo. Me caí de culo y dije: ‘Dios mío, tengo que salir de aquí’. Yo siempre pensaba: ‘tío, lo tengo controlado. Solo no te drogas, no bebes alcohol y no tienes sexo: esas son las tres reglas que te matan’. Hermano… con solo existir me habrían matado. No creo que durara mucho en ninguna. Quizá Chucky. A ese muñequito le pateo el culo. Es la única que no me da tanto miedo. Si estás huyendo de un juguete de goma… eres un poco… (b-word), no sé.”

Cómo llega a No Surrender 2026

“He tenido muchos combates en los que, antes del combate o la semana anterior, me he metido en la cabeza: ‘este es el combate más importante de mi carrera’… y a veces, por las circunstancias, puede ser verdad. Pero de verdad siento que esta vez es una oportunidad. Con volver a firmar con TNA, estar por mi cuenta, tener que sostenerme sobre mis dos piernas otra vez después de todo lo que he pasado —que no ha sido fácil—… Tener la oportunidad no solo de ganar el Campeonato Internacional de TNA, sino de recuperarlo de NXT… eso es enorme. Es una oportunidad enorme y no voy a tomármela a la ligera. Pienso llegar más calculador, más serio y más centrado que nunca. Me estoy tomando en serio mi salud, el gimnasio, el entrenamiento… estoy haciendo todo lo posible para aprovechar esta oportunidad y hacer algo grande, no solo por mí, sino por TNA.”

Mensaje a los fans

“Gracias a todos los que siguen conmigo. Significa el mundo para mí. Yo soy una persona y un ser humano antes que un luchador profesional. No todo el mundo te va a apoyar siempre. No todo el mundo va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y a cualquiera que todavía haga el gesto de RSCL o siga apoyando a mis hermanos… eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que puedo pedir, y solo puedo darles las gracias. De verdad significa el mundo para mí.”