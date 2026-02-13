El quinto episodio de Thursday Night iMPACT! en su nueva era televisiva se emitió anoche vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado el pasado 22 de enero desde el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU).

24 horas antes de No Surrender, cinco de sus protagonistas anunciados, Mike Santana, los Hardy, Eddie Edwards y Nic Nemeth, tuvieron cabida en iMPACT! Santana y los Hardy hicieron equipo con Moose para enfrentar a Edwards y el resto de The System, mientras Nemeth se midió en mano a mano a Rich Swann.

Completando el cartel, una «Albuquerque Street Fight» entre Mara Sadè y Ryan Nemeth y la presencia de Elijah y Eric Young.

► Bajo impacto

El episodio abrió con vídeo recordatorio del suceso protagonizado por Steve Maclin la semana pasada, cuando hizo el amago de dejar TNA y a cambió se fue a los golpes con Mike Santana.

Moose hizo suyo el ring, proclamando ser el luchador franquicia de TNA y asegurando que si él creó The System también podía acabar con la facción. Mike Santana lo acompañó y acordaron acabar con Eddie Edwards y Cía sin esperar al final del show. Pero al llamar a The Hardys, Daria Rae truncó sus intenciones: la lucha tendría lugar en el estelar. Abucheos del público.

Ante el micrófono de Gia Miller, Ryan Nemeth apareció preparándose para su «Albuquerque Street Fight» con Mara Sadè y dijo que la destruiría enfrente de su familia (Sadè nació en Albuquerque).

Alisha Edwards quiso disculparse con Moose y este le respondió que no era su culpa y que podía quedarse junto a él si quería, pero la «Double X Diva» prefirió marcharse.

Nic Nemeth derrotó a Rich Swann . Sobre los 15 minutos, pausas comerciales mediante, Swann buscó un Lethal Injection y Nemeth lo recibió con su Danger Zone para la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/2

Indi Hartwell y Xia Brookside conjuntaron promo sobre un combate por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts en No Surrender que todavía no había sido anunciado. Primero, diría, va el anuncio y luego la promo.

Y ahora promo de The Righteous, muy contentos de hacer equipo junto a The Hardys en No Surrender. Este combate sí se había anunciado ya.

Eric Young subió al ring para escuchar la respuesta de BDE, al que intentó reclutar la semana pasada sin mucho éxito. Y el luchador-youtuber volvió a rechazarlo. De resultas, Young lo defenestró, y poco pudieron hacer los miembros de seguridad, pues alguno de ellos también salió mal parado.

Entre bastidores, Santino Marella pretendía suspender a Eric Young, hasta que Daria Rae irrumpió en escena para informarle que Young se mediría a BDE en No Surrender. Marella no pareció muy contento.

ALBUQUERQUE STREET FIGHT: Mara Sadè derrotó a Ryan Nemeth . Emplearon objetos, aunque todo se antojó muy «light» y en ningún momento transmitió la sensación de seriedad (hubo un suplex sobre un puñado de lollipops). Y bueno, como lucha de comedia, pudo ser peor, pues al menos no llegó a los nueve minutos. En la última secuencia, Sadè hizo que Nemeth cayera de un esquinero y lo remató con una… Superkick para ponerlo de espaldas planas. ♠♠ 1/4

Según el informe semanal de lesiones, Jada Stone se encuentra de baja tras el Martinete que le endosó Mustafa Ali el pasado jueves. TNA debería haber sacado provecho de la candencia de Stone por su actuación aquel día y darle continuidad en iMPACT! Estas cosas pasan cuando grabas tu programa semanal con antelación, que no puedes improvisar.

Se promocionó un documental sobre los últimos meses como competidor en activo de JDC, disponible en YouTube y TNA+.

Steph De Lander y Mance Warner se presentaron a la nueva audiencia de AMC. No recordaba que desde el estreno de iMPACT! en la cadena, no habían tenido minutos.

Vídeo promocional del «Guitar Case Casket Match» (un «Casket Match», cambiando ataúd por funda de guitarra) que enfrentará a Elijah y Mustafa Ali este sábado cuando iMPACT! presente un segundo evento en Nashville tras No Surrender (supongo, adscrito a sus nuevas grabaciones televisivas, pues TNA no celebra house shows). Esta lucha merecía estar en No Surrender, pero ahora TNA parece dar prioridad a su espacio televisivo. Lógico.

TNA confirmó el horario del «Countdown to No Surrender»: media hora antes del inicio del show principal (7:30 pm ET).

Y nuevo anuncio para el evento: una campal de Knockouts, cuya ganadora obtendrá una oportunidad al título de la división.

Ahora sí, concreción de que The Elegance Brand defenderán el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante Indi Hartwell y Xia Brookside. También, que Eric Young enfrentará a BDE allí.

Mientras abrazaba a su padre, Arianna Grace le robó la Cobra. Y luego dicen que la lucha libre es falsa.

The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) derrotaron a Mike Santana, The Hardys y Moose (con Alisha Edwards) . Ejemplo de que un combate, por ser largo (alrededor de 22 minutos), no necesariamente tiene que ser brillante, pues resultó formulaico (típico dominio de los rudos durante casi su totalidad) y repleto de ardides, donde pesaron más los personajes que su habilidad entre las doce cuerdas. El árbitro no tuvo su día, y sin ver cómo Alexander desequilibraba a Jeff de un esquinero, Bronson aprovechó la coyuntura para poner de espaldas planas al «Brother Nero» mediante su Bear Driver. Y no, Alisha Edwards no traicionó a Moose. ♠♠ 1/2

Antes de cerrar iMPACT!, los rudos celebraron su victoria ante la mirada de los derrotados técnicos. Eddie Edwards, recordemos, se unirá hoy a Nic Nemeth en choque contra Mike Santana y Leon Slater.

⇒ Como antes comenté, suele asociarse larga duración con calidad, y a priori se diría que iMPACT! tuvo esta semana una considerable dosis de acción (46 minutos aprox.) considerando que únicamente presentó tres combates. Sin embargo, rascando un poco vemos que sólo un encuentro, el protagonizado por Ryan Nemeth y Rich Swann, mereció la pena. Y obviaré, o mejor no, los innumerables puntos promocionales y pausas comerciales, muy al estilo de la WWE actual (dicen que lo malo se pega). Un quinto episodio de iMPACT! en AMC que recordó al primero. Creo que con esto ya está todo dicho. Espero que el segundo y el tercero no fuesen anomalías.

