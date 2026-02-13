NJPW/CMLL: Carteleras «Fantasticamania 2026»

El Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling revelaron las carteleras para su gira conjunta «Fantasticamania 2026«, que muy pronto comenzará.
► Carteleras «Fantasticamania 2026»
Para la edición de este año, la gira se conformará de siete funciones. Se llevará a efecto el tradicional homenaje a Black Cat, además de un torneo de parejas, la despedida del young lion Shoma Kato antes de su viaje a México, entre otros atractivos.
La gira comenzará el 18 de febrero y concluirá el 27 de febrero en el Tokyo Korakuen Hall.
NJPW, 18.02.2026
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
1. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Round 1: Futuro y Valiente Jr. vs. Hijo De Stuka Jr. y Shoma Kato
2. Zane Jay vs. Hechicero
3. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Round 1 ~ Black Cat Memorial Match: Stigma y Tiger Mask vs. Averno y Magnus
4. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Round 1: Atlantis y Atlantis Jr. vs. Satoshi Kojima y OKUMURA
5. El Desperado, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Masatora Yasuda vs. Titan , Yota Tsuji, Taiji Ishimori y Daiki Nagai
6. Match Relámpago: Templario vs. Soberano Jr.
7. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Round 1: Mistico y Mascara Dorada vs. Ultimo Guerrero y SHO
NJPW, 21.02.2026
Kochi CHRES
1. Relevos Increibles: Stigma y Masatora Yasuda vs. Hijo De Stuka Jr. y Shoma Kato
2. Futuro y Valiente Jr. vs. Taiji Ishimori y Daiki Nagai
3. Relevos Increibles: Satoshi Kojima, OKUMURA y Tiger Mask vs. Magnus , Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru
4. Atlantis , Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. Titan , Yota Tsuji y Shingo Takagi
5. Relevos Increibles: Atlantis Jr. y Templario vs. Ultimo Guerrero y Averno
6. Mistico, Mascara Dorada y El Desperado vs. Hechicero, Soberano Jr. y SHO
NJPW, 22.02.2026
Osaka ATC Hall C Hall
– Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Semifinal:
– Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Semifinal:
NJPW, 23.02.2026
Aichi Prefectural Budokan
1. Futuro y Masatora Yasuda vs. Hijo De Stuka Jr. y Yujiro Takahashi
2. Relevos Increibles: Satoshi Kojima, OKUMURA, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Shoma Kato vs. Titan, Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Daiki Nagai
3. Relevos Increibles: Templario y Stigma vs. Ultimo Guerrero y Magnus
4. Match Relámpago: Atlantis vs. Tiger Mask
5. Mascara Dorada , Atlantis Jr. y Valiente Jr. vs. Hechicero, Averno y Yoshinobu Kanemaru
6. Special Tag Match: Mistico y El Desperado vs. Soberano Jr. y SHO
NJPW, 24.02.2026
Osaka Edion Arena #2
– Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Final:
NJPW, 26.02.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Futuro, Valiente Jr. y Masatora Yasuda vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tatsuya Matsumoto
2. Shoma Kato Send-Off Match II: Shoma Kato vs. Titan
3. Relevos Increibles: Satoshi Kojima, OKUMURA y Tiger Mask vs. Magnus, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru
4. Relevos Increibles: Templario y Zane Jay vs. Ultimo Guerrero y Shingo Takagi
5. Mistico , Atlantis y Stigma vs. Soberano Jr. , Hijo De Stuka Jr. y SHO
6. Special Singles Match: Atlantis Jr. vs. Averno
7. Special Singles Match: Mascara Dorada vs. Hechicero
NJPW, 27.02.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Shoma Kato Send-Off Match III: Shoma Kato vs. Averno
2. Stigma , Master Wato, Masatora Yasuda y Tatsuya Matsumoto vs. Hijo De Stuka Jr. , Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru
3. Special Singles Match: Tiger Mask vs. Magnus
4. Relevos Increibles: Atlantis , Atlantis Jr. y Ryusuke Taguchi vs. Hechicero , Satoshi Kojima y OKUMURA
5. Mascara Dorada, Futuro y Valiente Jr. vs. Titan , Shingo Takagi y Daiki Nagai
6. Special Singles Match: Templario vs. Ultimo Guerrero
7. Special Singles Match: Mistico vs. Soberano Jr.